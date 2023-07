L’Apple Watch Ultra 2 sera fabriquée avec cette technologie révolutionnaire !

La conception d’éléments grâce à une imprimante 3D est une avancée incroyable dans l’industrie du numérique et l’Apple Watch Ultra 2 est sur le point d’en bénéficier. Cette montre connectée sera donc de nouveau sous le feu des projecteurs.

Alors que la sortie du nouvel iPhone 15 est prévue d’ici septembre 2023. Apple surprendra une fois de plus le public en présentant également la nouvelle Apple Watch Series 9. Mais l’annonce concernant les modifications sur l’actuelle Apple Watch Ultra ne passera pas inaperçue.

Conception de l’Apple Watch 2 via impression 3D

L’analyste du cabinet TF International Securities, Ming-Chi Kuo, aurait actuellement pu dégoter des informations pertinentes concernant la conception future de la smartwatch outdoor d’Apple. Cela, en ayant effectué des enquêtes auprès de différents fabricants de produits Apple.

Et ses informations mentionnent les informations suivantes. Il s’avère que les parties mécaniques en titane de l’Apple Watch Ultra version 2 seront fabriquées grâce à la technologie d’impression 3D.

En faisant cela, la marque réduirait sensiblement le temps et le coût de production de chaque élément dont la smartwatch est composée. Ce sont là des points qui compliquent souvent le bon déroulement de la fabrication d’un produit. Et cela réduirait les soucis provoqués par l’accumulation de couches sur chaque produit. Cette technologie permettrait en effet de lisser les surfaces plus aisément.

Et pour accomplir leur projet, l’entreprise IPG Photonics aurait fourni les composants laser. Tandis que Farsoon et BLT auraient procuré des imprimantes spécialement dédiées à la conception de ces nouvelles montres connectées.

Des caractéristiques encore inconnues

Hormis son nom de code qui est N210, les différents attraits de la nouvelle Apple Watch Ultra 2, imprimée en 3D, sont encore inconnus. Et le mystère concernant le fait qu’elle soit dotée d’un écran microLED ou non s’épaissit.

En début d’année, de précédentes données recueillies par DigiTimes. Elles ont rapporté que la Watch Ultra 2 disposait d’un écran plus grand de 10 % par rapport au modèle actuel. Puis, elle serait pourvue d’un système intégré S9, composé d’un processeur et d’unités graphiques améliorés. Le silicium pourrait également offrir une meilleure autonomie de la batterie. Cela aurait un impact non seulement sur à la Watch Ultra 2, mais aussi sur la Watch 9 et à la Watch SE 3. Or, tous ces éléments restent encore à prouver.

Mais quoi qu’il en soit, le processus prévu par Apple peut sembler peuconventionnel compte tenu du caractère haut de gamme de sa Watch Ultra. Toutefois, selon les informations récoltées, il restait encore des contrôles de qualité à effectuer. Parmi ceux-ci l’usinage numérique par ordinateur n’est pas à négliger. Plus important encore, l’utilisation de l’impression 3D pourrait permettre à Apple d’accélérer les livraisons de ses produits.

Une sortie ponctuée par celle d’autres produits Apple

L’événement d’automne d’Apple, verra effectivement la présentation de l’iPhone 15. Et les montres connectées Apple de nouvelle génération pourraient bien être dévoilées lors de ce même événement. Bien qu’il soit possible que cela soit reporté au mois d’octobre. Mais une chose est certaine. Lorsque les ordinateurs portables MacBook équipés de puces M3 feront leur apparition, plus de lumière se fera sur le sort de l’Apple Watch Ultra 2.