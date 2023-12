Outsiders Motorcycles transforme un cyclomoteur en une moto électrique amusante

Outsiders Motorcycles et Brekr ont collaboré pour convertir le cyclomoteur électrique Brekr Model B en une moto électrique robuste et fonctionnelle. Personnalisée, cette moto électrique se distingue par son look plus impressionnant et une meilleure fonctionnalité.

Aujourd’hui, le paysage des cyclomoteurs électriques est jonché de machines qui tentent de devenir la prochaine grande nouveauté en matière de mobilité urbaine. Pourtant, ils sont considérés par beaucoup comme un simple moyen de se rendre d’un point A à un point B. Ainsi, leur personnalisation ne fait probablement pas partie des préoccupations des utilisateurs. Mais l’atelier néerlandais Outsiders Motorcycles pense différemment en transformant le cyclomoteur électrique Brekr Model B en une moto électrique robuste.

Un cyclomoteur devient une moto électrique

Outsiders avait prévu de construire une machine sur mesure basée sur l’élégant modèle B de la société Brekr à Doeltichem. En empruntant des éléments de la moto tout en conservant la simplicité d’une bicyclette, le modèle converti se distingue par son style unique. En fait, cette moto électrique personnalisée a été conçue à l’origine comme un modèle urbain ayant une puissance similaire à celle d’un scooter de 50 cm3.

Alimentée par un moteur électrique de 2 500 watts, elle offre une autonomie d’environ 97 km. Elle se caractérise par une construction incroyablement simple, allant du moteur monté sur le moyeu arrière aux batteries montées sur le cadre.

Par ailleurs, cette moto électrique utilise deux batteries, chacune d’une capacité de 2 kW. Pour la réalisation de ce projet, Outsiders Motorcycles a rencontré Brekr en 2017. À l’époque, l’entreprise n’avait qu’un premier prototype à présenter. Les deux ont gardé le contact jusqu’à ce que, 4 ans plus tard, Brekr reçoive une subvention gouvernementale.

Brekr Model B : moto tout-terrain et fonctionnelle

L’atelier de customisation a déclaré s’être inspiré de la refonte de la Model B sur la base de la Honda CT50 Motra, une robuste mini-moto JDM. À cette fin, il a introduit :

de gros pneus, des barres de graissage et plusieurs autres caractéristiques robustes sur la modèle B. Pratique, cette moto électrique personnalisée embarque un side-car pour transporter un chien. Par ailleurs, Brekr Model B peut accompagner ses utilisateurs à l’aventure en camping et de transporter plusieurs cartons de pizza.

Après tout, il est clair qu’Outsider Motorcycles s’est beaucoup amusé avec la Brekr Model B. À tel point que l’atelier de personnalisation devient désormais un centre officiel d’essai et de service Brekr. Pour couronner le tout, la Model B jaune personnalisée est exposée au siège de Brekr à Doetinchem, aux Pays-Bas.