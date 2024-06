La moto électrique tout terrain de l’année affiche un prix alléchant

La Dirt Goat, nouvelle venue dans le secteur des motos électriques tout-terrain, se distingue par son prix attractif et ses caractéristiques impressionnantes. C'est un véritable concurrent sur le marché actuel.

La révolution des véhicules électriques continue de s'étendre à de nouveaux horizons, et cette fois-ci, les nouveautés surgissent sur les pistes tout-terrain. La Dirt Goat offre une combinaison unique de performances, de durabilité et d'accessibilité. Il a rapidement attiré l'attention des passionnés de moto et des amateurs de tout-terrain. Et ce, grâce à ses caractéristiques impressionnantes et à son prix attractif.

Un prix attractif pour des performances de haut niveau

L'un des aspects les plus attractifs de la Dirt Goat est son prix. Proposée à moins de 3 700 euros, cette moto électrique tout terrain offre un excellent rapport qualité-prix. Ce caractère abordable augmente considérablement son public cible, permettant à un plus grand nombre de passionnés de moto de profiter des avantages de la conduite électrique en tout-terrain.

Au-delà de son prix attractif, la Dirt Goat impressionne par ses performances électriques. Équipée d'un moteur Bafang, l'un des leaders de l'industrie des VAE et des moteurs électriques, elle offre une puissance de pointe de 6 000 W et un couple impressionnant de 380 Nm. Cette puissance se traduit par une vitesse de pointe de 85 km/h, ce qui en fait un bête tout-terrain.

Autre aspect crucial des motos électriques : leur autonomie, et la Dirt Goat ne déçoit pas dans ce domaine. Grâce à une batterie de 30 Ah, elle offre une autonomie maximale d'environ 64 km à une vitesse de 40 km/h. Bien que l'autonomie puisse varier en fonction du terrain et du style de conduite, la Dirt Goat reste une option pratique pour les aventures tout-terrain.

Dirt Goat : pour les environnements les plus exigeants

La Dirt Goat n'est pas seulement abordable, elle bénéficie également d'une conception robuste et d'une construction de qualité. Son cadre en aluminium, similaire à celui de marques renommées telles que Sur-Ron, assure une solidité et une durabilité accrues. De plus, des éléments tels que le garde-boue avant et le compartiment à batterie renforcent sa robustesse. Ce qui en fait un compagnon fiable pour les terrains les plus exigeants.

Malgré sa puissance, cette moto électrique tout terrain ne néglige pas pour autant le confort et la maniabilité. Sa suspension entièrement réglable, avec 203 mm de débattement à l'avant et 83 mm à l'arrière, offre une conduite souple et contrôlée, même sur les terrains les plus accidentés. De plus, ses pneus CST garantissent une adhérence optimale. Ce qui permet au pilote de se concentrer sur la conduite en toute sérénité.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.