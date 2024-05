Avec 720 km d’autonomie, cette moto électrique thaïlandaise dégomme tout sur son passage !

Le lancement de la première moto électrique de la marque thaïlandaise Felo n'est pas passé inaperçu. Grâce à ses performances impressionnantes et à son autonomie record, ce nouveau véhicule incarne l'avenir de la mobilité électrique.

En fait, la Tooz, la toute première moto électrique de la marque thaïlandaise Felo promet une autonomie qui dépasse même celle d'une Tesla. C'est une avancée remarquable dans le domaine des deux-roues électriques, où l'autonomie demeure un défi majeur. Contrairement aux grands acteurs du secteur, réticents à se lancer dans ce segment, Felo considère ce domaine comme une opportunité à ne pas négliger.

La Felo Tooz : un monstre d'autonomie

La révolution électrique est en marche et la Felo TOOZ en est la preuve. Dévoilée au Bangkok lors du 45e International Motor Show, cette bête de course électrique s'apprête à bouleverser l'univers des deux-roues.

En quoi la Felo TOOZ se distingue-t-elle ? Tout d'abord, son autonomie a de quoi impressionner. Avec ses 720 km d'autonomie, vous pouvez dire adieu aux arrêts fréquents pour recharger. D'ailleurs, le secret de ses performances exceptionnelles réside dans sa batterie d'une capacité de 35 kWh. Que ce soit pour un road trip ou pour se rendre en ville, la Felo TOOZ permet d'aller plus loin que jamais.

De plus, le système de charge rapide vous permet d'atteindre 80 % de la batterie en seulement 20 minutes, ce qui offre un grand confort lors de vos déplacements. Plus besoin de planifier les déplacements en fonction des stations de recharge, cette moto électrique thaïlandaise offre une liberté totale.

Mais pas seulement. La Felo TOOZ se montre également très puissante. Sa vitesse de 202 km/h permet d'apprivoiser les autoroutes et de ressentir l'adrénaline à chaque accélération. Son moteur électrique avancé et ses technologies de pointe font de cette moto un véritable monstre de performance.

Une moto électrique thaïlandaise au design futuriste et des fonctionnalités de pointe

Venons-en au design. La Felo TOOZ ne se limite pas à des performances exceptionnelles, elle constitue également un véritable bijou de style. Avec ses lignes futuristes et son allure imposante, il attire tous les regards.

Mais pas seulement. Cette moto électrique thaïlandaise impressionne également par ses équipements de pointe. Son tableau de bord de 12 pouces offre une expérience de conduite immersive et connectée, vous permettant de connecter votre smartphone et de profiter de contenus multimédias en qualité de son surround. Quant à son système audio surround 6 canaux, il permet de se plonger dans une ambiance sonore immersive.

Et que dire de la sécurité ? Avec la Felo TOOZ, aucun compromis n'est possible. Avec un système de caméra à 360 degrés, l'ABS et l'antipatinage, vous pouvez rouler en toute confiance, quelles que soient les conditions de la route.

Et pour couronner le tout, la Felo TOOZ se distingue par une polyvalence inégalée. Grâce à la technologie V2L, vous pouvez utiliser la batterie de la moto pour alimenter d'autres appareils, ou même votre maison en cas d'urgence. C'est une moto qui vous offre plus que la liberté de rouler, c'est un véritable compagnon de vie.

La présentation de la TOOZ ressemble à un avant-goût de ce que l'avenir nous réserve en termes de mobilité électrique. Bien que certains détails restent à confirmer, comme le calendrier de commercialisation, l'engagement de Smartech à développer des véhicules électriques performants est indéniable.

Avec ses 720 km d'autonomie, la Felo TOOZ est prête à vous emmener vers de nouveaux horizons. Êtes-vous prêt à faire partie de l'histoire ?

