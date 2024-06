Alrendo TS Bravo : La moto électrique qui repousse les limites de l’autonomie !

La mobilité électrique gagne du terrain et la marque chinoise Alrendo s'impose comme l'un des acteurs clés de cette révolution avec sa moto électrique endurante, la TS Bravo. Alrendo est prêt à conquérir le marché français avec une version 2024 riche en nouveautés et améliorations.

2024 marque une nouvelle ère dans le domaine des motos électriques avec l'arrivée fracassante de l'Alrendo TS Bravo sur le marché français. Cette moto électrique, fruit d'une collaboration entre Alrendo et Pink Mobility, promet de révolutionner la façon dont nous voyons et utilisons les deux-roues. Avec ses performances impressionnantes, son autonomie étendue et ses caractéristiques de pointe, l'Alrendo TS Bravo s'annonce comme le nouveau standard à suivre sur les routes françaises.

Alrendo TS Bravo 2024 : une moto électrique à puissance et autonomie inégalées

En version 2024, la nouvelle Alrendo TS Bravo représente une véritable prouesse technologique. Conjuguant design, performance et autonomie, elle se positionne comme une alternative sérieuse aux motos traditionnelles à combustion interne.

Homologuée 122 cc, la TS Bravo délivre une puissance de 11 kW, qui peut atteindre 20 kW en pic. Grâce à cette puissance, la moto arrive à atteindre les 145 km/h. Elle offre ainsi des performances comparables à celles des motos à essence de la même catégorie.

La TS Bravo se distingue également par son autonomie. Dotée d'une batterie de 17,4 kWh, elle promet jusqu'à 200 km d'autonomie par charge. Une telle capacité permet de parcourir de longues distances sans craindre de manquer d'énergie. Ce qui est souvent un frein pour les utilisateurs de véhicules électriques. Le chargeur intégré de 3,8 kW permet une recharge complète en 4 heures environ avec une wall-box. Ce qui rend les arrêts de recharge rapides et efficaces.

Des améliorations significatives pour la version 2024

Au-delà de ses performances électrisantes, l'Alrendo TS Bravo impressionne également par son design moderne et ses caractéristiques orientées vers le confort du pilote. Chaussé de pneus 17 pouces Maxxis, ce nouveau joujou garantit une stabilité et une maniabilité optimales sur un large éventail de revêtements routiers. Parmi les améliorations techniques, citons l'amortisseur à gaz, un écran connecté et une fourche inversée à 120 mm de débattement. Ces modifications améliorent la maniabilité et le confort de conduite.

Pink Mobility a également apporté quelques retouches. Notamment un nouvel éclairage pour une meilleure visibilité, de nouvelles commandes. Des blocs de pression ont été ajoutés autour de la batterie pour améliorer la durabilité et la sécurité. En outre, des options supplémentaires telles qu'un guidon court, un support de topcase et des rails latéraux pour les bagages sont désormais disponibles. Et ce afin de répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs.

Disponibilité et prix

Proposée à 12 990 €, l'Alrendo TS Bravo est déjà disponible en précommande sur le site Internet de Pink Mobility. D'ailleurs, les premières livraisons sont prévues pour cet été. Ce prix compétitif, associé à ses performances et à ses améliorations, fait de la TS Bravo une option attrayante pour les amateurs de deux-roues à la recherche d'une alternative électrique fiable et performante.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.