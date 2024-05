Pour Harley Davidson, les freins, c’est du passé sur sa prochaine moto électrique

Harley-Davidson, le titan américain des motos légendaires, s'engage dans une nouvelle ère avec son dernier brevet révolutionnaire : une moto électrique « sans frein ». Cette innovation audacieuse, dévoilée sous la bannière de la marque dérivée LiveWire, vise à transformer l'expérience de conduite. Elle relève également des défis technologiques majeurs.

Dans le monde de la moto, le nom Harley-Davidson résonne depuis des décennies comme un symbole de puissance, de liberté et d'innovation. Aujourd'hui, cette icône américaine franchit une nouvelle étape audacieuse avec son dernier brevet. Celui-ci dévoile une moto électrique qui défie les conventions en se passant des freins traditionnels.

Motos électriques : Harley-Davidson brevète un frein virtuel et un simulateur d'embrayage

Les freins jouent un rôle essentiel dans la sécurité des véhicules. En effet, ils permettent d'éviter les collisions et de garder le contrôle. De fait, ils sont indispensables. Saviez-vous que les systèmes de freinage coûtent également très cher aux entreprises, en particulier lorsqu'ils sont hydrauliques et mécaniques ? LiveWire, filiale de Harley-Davidson, a déposé un brevet innovant pour une moto électrique à « freins virtuels ». Ces derniers remettent en cause les configurations de freinage traditionnelles.

Cette révélation s'inscrit dans une tendance croissante du secteur des véhicules électriques. Il s'agit de repenser les composants traditionnels afin d'améliorer l'efficacité et les performances. Cependant, LiveWire va plus loin en supprimant complètement le frein arrière mécanique au profit d'un freinage régénératif « virtuel ».

Le concept de « freins virtuels » va bien au-delà du simple remplacement des freins mécaniques. En fait, il est basé sur un système de freinage régénératif avancé. Contrairement aux freins hydrauliques classiques, cette technologie récupère l'énergie cinétique lors du freinage et la convertit en énergie électrique. Au lieu de perdre cette énergie sous forme de chaleur, le système régénératif la capte et la stocke dans la batterie. Cela permet d'augmenter l'autonomie de la moto. Ce concept innovant ouvre la voie à une conduite plus douce, plus verte et plus économique pour les motocyclistes du futur.

L'objectif principal de cette innovation vise à réduire les coûts de production, la complexité mécanique et le poids des motos électriques, tout en améliorant leurs performances globales.

Mais outre les « freins virtuels », le brevet LiveWire décrit également un « embrayage virtuel » destiné à donner au conducteur un meilleur contrôle de sa moto électrique. Bien que cela soit prometteur, l'accent est mis sur l'élimination des freins arrière, ce qui divise les experts et les amateurs de motos.

Enjeu sécuritaire et confort d'utilisation

Bien que le concept en soit encore au stade du prototype, il suscite des réactions mitigées au sein de la communauté des motocyclistes. Certains considèrent cette innovation comme une avancée majeure qui pourrait redéfinir les normes de freinage dans l'industrie des motos électriques. D'autres, en revanche, s'inquiètent de la sécurité et de la fiabilité de ce nouveau système de freinage. Pour que cette innovation soit viable, le système devra être calibré avec une extrême précision pour reproduire les sensations d'un freinage classique.

L'annonce de Harley-Davidson et de LiveWire concernant cette moto électrique « sans frein » constitue une avancée technologique importante. Cependant, elle soulève également d'importantes questions quant à la sécurité et à l'acceptation de cette innovation par les motocyclistes. En effet, si certains y voient une opportunité de moderniser et d'améliorer les performances des motos électriques, d'autres restent prudents quant à l'abandon des systèmes de freinage traditionnels.

L'avenir dira si cette technologie trouvera sa place sur les routes. Mais il est certain que Harley-Davidson continue de repousser les limites de l'innovation dans le secteur des deux-roues électriques.

