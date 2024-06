Trinity Panthera Aero : Cette moto enduro électrique rend l’aventure accessible

Le constructeur allemand Trinity étend sa gamme de motos électriques enduro avec la Panthera Aero. En fait, ce modèle se distingue par son accessibilité accrue tout en maintenant des performances impressionnantes.

L'aventure et l'électrification ne sont plus des termes incompatibles. À cet effet, Trinity Electric Vehicles change la donne dans le monde de l'enduro avec la Panthera Aero, une moto électrique destinée aux amateurs de sensations fortes et aux explorateurs audacieux. Basée sur le modèle Panthera standard, déjà célèbre pour ses performances, l'Aero se veut plus accessible, permettant à un plus grand nombre de personnes de découvrir les plaisirs de l'enduro électrique.

Une moto d'enduro électrique accessibilité

La Panthera Aero séduit par son accessibilité. Affichée à 5 999 euros, cette moto d'enduro électrique bénéficie d'un excellent rapport qualité-prix. À ce titre, elle ouvre la voie à une nouvelle génération d'aventuriers électriques.

Toutefois, l'accessibilité ne s'arrête pas là. Trinity Electric Vehicles propose aussi une série d'options de personnalisation pour que cette enduro puisse répondre aux attentes de chaque pilote. En effet, les amateurs de vitesse peuvent choisir le pack Performance-Line. Tandis que les adeptes d'une conduite plus douce peuvent opter pour le pack Speed Limit.

Des performances à la hauteur de chaque attente

Les performances constituent l'un des points forts de la Panthera Aero. Grâce à son puissant moteur électrique, cette moto d'enduro électrique délivre une puissance maximale de 11 kW et peut atteindre 90 km/h, rivalisant ainsi avec ses homologues à combustion interne. Néanmoins, ce bolide se distingue vraiment par sa capacité à dompter les terrains les plus difficiles grâce à une assistance électrique précise et réactive.

Le pack Performance-Line permet d'augmenter la puissance à 16 kW et la vitesse de pointe à 100 km/h. Une fois équipée, la Panthera Aero devient le compagnon idéal pour défier les sentiers les plus escarpés et repousser ses propres limites. Un pack qui limite la vitesse à 45 km/h est disponible pour ceux qui souhaitent une moto électrique sans permis, avec un coût supplémentaire.

L'autonomie au service de l'aventure

L'autonomie est un facteur crucial pour toute moto électrique, en particulier lorsqu'il s'agit d'explorer des terrains éloignés. La Panthera Aero se décline en 3 types de batteries, utilisant toutes des cellules de haute qualité du fabricant chinois CATL. D'une capacité allant de 40 à 60 Ah, ces batteries offrent jusqu'à trois heures d'autonomie, ce qui permet de repousser les limites de l'aventure.

Bien que le constructeur n'ait pas précisé l'autonomie en kilomètres, il semble évident que le Panthera Aero puisse s'attaquer à de longues excursions sans compromettre les performances.

Disponibilité et avenir de l'Enduro électrique

La Panthera Aero est prête à conquérir les sentiers du monde entier. Avec des livraisons prévues à partir de la mi-juin pour le marché allemand, il promet de repousser les frontières de l'aventure électrique.

Mais au-delà de sa disponibilité immédiate, la Panthera Aero ouvre la voie à un avenir prometteur pour l'enduro électrique. En combinant performances, autonomie et accessibilité, Trinity Electric Vehicles montre que l'électrification peut révolutionner l'industrie de la moto tout-terrain, offrant ainsi de nouvelles possibilités d'aventure à tous ceux qui osent repousser les limites.

