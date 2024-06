À 27 ans, cet Albigeois lance une moto électrique

À seulement 27 ans, Jean Madaule, un jeune entrepreneur Albigeois, lance une moto électrique innovante. Découvrez son parcours inspirant, les défis qu'il a relevés et les ambitions de son entreprise, J2R Dynamics, pour révolutionner la micromobilité.

Jean Madaule fait sensation avec le lancement de sa nouvelle moto électrique. Suite à un parcours atypique et à de nombreux défis personnels, il a fondé J2R Dynamics pour réaliser son rêve d'enfant. Cette moto, baptisée Smol, promet de redéfinir la micromobilité avec son design éco-responsable et ses performances impressionnantes. Plongeons dans l'histoire inspirante de ce jeune entrepreneur et de son projet révolutionnaire.

Une carrière atypique : de l'esport au génie électrique

Rien ne prédestinait Jean Madaule à se lancer dans la construction de motos. Diplômé d'une école de commerce, il a débuté sa carrière dans le monde du jeu vidéo et du esport. Mais un burn-out sévère l'oblige à revoir ses priorités et à revenir à Albi, sa ville natale.

En renouant avec ses passions d'enfance : le bricolage et les deux-roues, Jean se découvre une nouvelle vocation. Avec l'aide de son père, ce jeune Albigeois s'est lancé dans la conception d'une moto électrique.

Après deux ans de développement intensif, Jean présente « Smol », une moto électrique conçue pour la micro-mobilité. Dès son lancement officiel, le modèle séduit par son design élégant et ses performances prometteuses. En fait, la « Smol » est faite pour répondre aux besoins de tous, même ceux qui ne sont pas motards. Et pour offrir une alternative écologique aux moyens de transport traditionnels.

Une prévente de 50 modèles numérotés est prévue pour ce mois de juin, avec des livraisons programmées dans l'année. L'objectif de cette série limitée consiste à tester le marché et à recueillir les premiers commentaires des utilisateurs.

Une vision écologique au cœur du projet

L'écologie se trouve au cœur de la démarche de Jean Madaule. « Smol » se distingue par sa conception respectueuse de l'environnement. Tous les composants ont été choisis pour réduire l'empreinte carbone, en privilégiant les circuits courts et la production locale.

« La batterie étant la plus impactante, celle de cette moto électrique a été fabriquée entièrement en France », précise l'ingénieur Albigeois. En outre, une attention particulière a été portée au recyclage des batteries, afin de minimiser leur impact sur l'environnement.

Performances et spécifications techniques

Pesant seulement 85 kg, « Smol » parcourt jusqu'à 200 km. Elle peut même atteindre une vitesse de 190 km/h, même si les modèles proposés ne dépassent pas les 120 km/h par mesure de sécurité. « Équivalent 125 cc, sa conduite nécessite une formation de 7 heures. La moto doit nécessiter un minimum d'entretien, grâce à un moteur intégré à la roue arrière, ce qui simplifie grandement les opérations de maintenance.

Défis et ambitions pour l'avenir

Le succès de cette première série « Smol » n'est qu'un début pour Jean Madaule. Il envisage déjà une deuxième campagne de collecte de fonds pour lancer une chaîne de montage capable de produire de plus grandes quantités. Le jeune Albigeois prévoit également d'étendre sa gamme avec une moto électrique plus robuste et une micro-voiture, toutes deux utilisant les mêmes batteries innovantes.

