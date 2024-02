Moustache sort une nouvelle version de son vélo électrique à succès Lundi 27 ! Voici ce qui change 

Moustache, le leader incontesté de l'industrie du vélo électrique, frappe fort avec la sortie tant attendue de la nouvelle version de son best-seller, le Lundi 27. D'ailleurs, cette version améliorée promet de redéfinir les normes de l'industrie et d'offrir une expérience de conduite incomparable.

Après des années de développement et d'anticipation, cette mise à jour tant attendue va changer la donne dans le monde du cyclisme urbain. En fait, Lundi 27.6 apporte son lot de surprises et d'améliorations révolutionnaires. Après des années de développement et d'attente, cette mise à jour tant attendue va changer la donne dans le monde du cyclisme urbain. Mais qu'est-ce qui rend ce nouveau modèle si spécial ? Découvrons-le ensemble.

Transmission par courroie – Le secret d'une performance supérieure

Le Moustache Lundi 27.6 arrive sur le marché avec une innovation majeure : une transmission par courroie. Son plateau avant de 50 dents accueille la courroie Gates CDX, principale différence avec le Lundi 27.5. Fini les chaînes enchevêtrées qui nécessitent un entretien constant.

Cette nouvelle technologie garantit des performances optimales, une durabilité accrue et un fonctionnement plus silencieux que jamais. Préparez-vous à redécouvrir la magie du cyclisme urbain avec le Moustache Lundi 27.6 !

Des technologies de pointe pour une conduite inégalée

En plus de sa transmission par courroie révolutionnaire, le Moustache Lundi 27,6 bénéficie des dernières technologies pour une conduite inégalée. En effet, ce VAE repousse les limites de l'innovation grâce à son moteur central Bosch Performance Line, sa batterie amovible de 500 Wh, son écran tactile Kiox 300 et sa connectivité Smart System via l'application eBike Flow. Côté vitesses, on retrouve toujours le moyeu Enviolo sur la roue arrière, ainsi que les freins à disques hydrauliques.

Un design amélioré pour un style incomparable

En plus de ses performances exceptionnelles, le Moustache Lundi 27.6 bénéficie d'un design amélioré. Chaussé de pneus Schwalbe Super Moto-X, d'une selle suspendue de 40 mm et d'un porte-bagages arrière MIK HD et QL3, ce vélo électrique allie style et fonctionnalité comme jamais auparavant.

De plus, son guidon M caractérise le vélo, repris récemment par Canyon avec le modèle Precede:ON Comfort. Le Moustache Lundi 27.6 est prêt à attirer tous les regards sur la route !

Prix et disponibilité – Une chance à ne pas manquer !

Le Moustache Lundi 27.6 peut être commandé chez les revendeurs agréés, mais compte tenu de la forte demande, son stock risque de s'épuiser rapidement. Au prix de 4 399 €, ce bijou peut sembler être un investissement. Ce prix en vaut la peine, étant donné qu'il s'agit d'un made in Fance assorti avec une garantie de 5 ans.

