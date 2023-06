Cette montre connectée est offerte si vous achetez ce jeu vidéo !

De nombreux produits ont été présentés lors du Starfield Direct qui a suivi le Xbox Games Showcase lors de l’E3 2023 annulé. Et l’une de ces pièces était une montre connectée spécialement dédiée au jeu vidéo.

Il s’agit de la smartwatch de Starfield Chronomark. Elle sortira avec l’édition Constellation du jeu. Voici ce qu’il en est.

La smartwatch nommée LPV6 Chronomark

Le jeu de science-fiction Starfield est l’un des jeux les plus attendus de l’année 2023. Développé par Bethesda Game Studios et Bethesda Softworks depuis 2018, il a fallu attendre 5 ans avant qu’il ne sorte. Par conséquent, la montre connectée qui accompagne ce jeu vidéo est un produit collector.

Cette smartwatch est une édition spéciale. Elle sera dans une magnifique boîte en forme de malle miniature. Et un écusson thématique Starfield est remarquable dessus. Il s’agit d’un très bel ensemble qui ravira les amateurs du jeu.

Quant au jeu Starfield, le 6 septembre 2023 sera la date de son lancement sur Xbox Series X|S et les ordinateurs munis de Microsoft Windows. Les joueurs pourront y accéder dès sa sortie sur le Xbox Game Pass sans frais supplémentaires. Et la précommande de l’édition Constellation donne droit à un accès anticipé de 5 jours.

Une montre connectée de jeu vidéo dotée de nombreuses options

La smartwatch de l’édition Constellation qui sera présentée avec le jeu a été annoncée en même temps qu’une édition limitée de la manette et du casque sans fil Xbox de Starfield. Aucun prix n’est actuellement disponible. Mais on connaît quelques informations concernant les options de la montre connectée de ce jeu vidéo. Son design vient réellement du jeu. Il s’agit d’un modèle qui pourra se connecter en Bluetooth avec un smartphone Android.

Et en plus de donner l’heure, c’est un dispositif pouvant également révéler les prévisions météorologiques du jour. Et grâce à ses capteurs vous pourrez l’utiliser lors de vos sorties en pleine nature. Grâce à son accéléromètre, son magnétomètre et son baromètre vous pourrez tester vos performances sportives. Son écran couleur est d’une grande netteté.

Un pack qui fait envie

En plus de partir à l’aventure aux confins de la galaxie pour élucider les mystères de l’humanité. Le fait de recevoir la montre connectée collector allant avec l’édition spéciale du jeu vidéo Starfield vous donnera accès à des extras. Et parmi ceux-ci il y a notamment la bande originale du jeu, un steelbook, un artbook spécial. Et il y a de très fortes possibilités qu’une extension de Shattered Space et des skins packs se trouvent dans ce formidable pack.

La patience est alors de mise avant que la sortie « in real life » de Starfield et de la Chronomark ne soient officiellement commercialisés. Vous aurez droit à un jeu hors du commun et un accessoire qui l’est tout autant.

Au vu des quelques clichés déjà disponibles sur le Net, le design du boîtier de cette montre connectée fait véritablement référence à l’espace. Sa boîte ressemble à celle que les astronautes de l’ère Apollo employaient pour ramener des échantillons de la lune, selon le site Starfield Direct. Et l’étui possède un mécanisme de verrouillage en deux étapes. C’est plutôt élégant et semble solidement conçu n’est-ce pas ?