Ce mini vélo électrique pliant offre une capacité de charge impressionnante

Le vélo électrique Mihogo Mini se distingue par ses dimensions et, bien sûr, par sa capacité de pliage. Il s’agit d’un modèle qui attire l’attention principalement parce qu’il offre d’excellentes performances malgré ses dimensions.

Les vélos électriques destinés à la mobilité urbaine passent rapidement du statut de niche à celui de courant dominant. Voilà pourquoi les fabricants du monde entier s’efforcent de diversifier leur portefeuille et de proposer des produits qui répondent à un large éventail d’applications et de styles de conduite. La société Mihogo, basée à Los Angeles, s’efforce de changer la perception des vélos électriques, qui passent de grands et encombrants à élégants, compacts et accessibles. Sa dernière offre est le Mihogo Mini, un vélo électrique aux proportions réduites qui ne pèse que 19 kilogrammes et qui est également pliable.

Le roi des vélos électriques compacts

Le mini-vélo électrique de Mihogo vient de faire ses débuts sur la plateforme de crowdfunding Indiegogo. Il a été conçu comme un vélo électrique toutes saisons, parfait non seulement pour les navetteurs, mais aussi pour les cyclistes de loisir, les touristes et les familles. La principale caractéristique de ce modèle est sa taille. En effet, l’entreprise affirme également que son nouveau vélo électrique peut être plié aussi petit qu’une valise en seulement trois étapes simples. Cette caractéristique le rend facile à monter dans les escaliers, à monter dans un bus ou à transporter dans le coffre d’une petite voiture. Sa conception compacte et pliable permet également de le ranger sans effort à la maison.

Conçu dans un souci de polyvalence, le nouveau Mihogo Mini se distingue par son cadre arqué sur lequel les utilisateurs peuvent fixer divers accessoires afin d’optimiser son utilisation, malgré sa taille plutôt réduite. Ces accessoires comprennent un siège pour enfant, un porte-bagages avant et des sacoches montées sur le cadre. Selon le fabricant, le vélo électrique peut transporter jusqu’à 200 kilogrammes.

Parmi les autres caractéristiques notables, citons la suspension avant qui absorbe les chocs et un écran de 2,4 pouces monté sur le guidon, qui affiche les informations suivantes. Le navetteur est également protégé contre la poussière et l’eau grâce à la certification IP65.

Mihogo Mini offre les meilleures performances de sa catégorie

Néanmoins, ne vous laissez pas tromper par son léger prestige. En fait, le Mihogo Mini est conçu pour offrir les meilleures performances de sa catégorie grâce à un moteur électrique de 350 W intégré au moyeu de la roue arrière. Ce dernier accélérera le vélo électrique jusqu’à 35 km/h. Notons que sur ce point, il n’est pas conforme aux normes européennes en ce qui concerne la vitesse maximale de VAE. En termes d’autonomie, le constructeur promet jusqu’à 100 km avec une seule charge. Pour atteindre une autonomie aussi impressionnante pour un deux-roues aussi compact, Mihogo l’a équipé d’une énorme batterie de 768 Wh montée derrière le tube de selle.

En fait, le vélo électrique Mihogo Mini dispose de cinq vitesses et de deux modes de conduite, afin que les cyclistes puissent profiter d’une expérience de conduite personnalisée adaptée à leurs besoins de déplacement.

Le vélo est un excellent mélange de commodité et d’innovation et symbolise l’avenir de la mobilité urbaine, répondant aux besoins du style de vie trépidante d’aujourd’hui. C’est bien plus qu’un simple vélo électrique ; c’est une déclaration selon laquelle le compact peut en effet être puissant, efficace et étonnamment polyvalent.