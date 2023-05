Lidl sort non pas un, mais 2 vélos électriques pas chers !

Le CRIVIT Urban E-Bike X et Y sont les deux nouveaux vélos électriques pas chers qui viennent compléter la gamme Lidl. Outre son caractère abordable, ces deux VAE offrent des performances exceptionnelles.

Le hard discounter Lidl investit également dans le marché des vélos électriques et renforce son image dans cette niche. Pour preuve, il propose actuellement deux vélos électriques destinés à un usage urbain et à de courts trajets hors route. Et comme à son habitude, Lidl brade leurs prix ce qui fait de ces vélos électriques les modèles les moins chers du marché.

Lidl propose deux nouveaux vélos électriques pas chers

Lidl ne manque pas d’occasions de proposer des vélos électriques pas chers. Le site Internet de Lidl indique que les modèles CRIVIT X et Y sont vendus à 1299 €.

Les deux vélos électriques l’Urban E-Bike X et l’Urban E-Bike Y de Lidl ont été présentés sous la marque Crivit. Tous les deux partagent les mêmes caractéristiques, à part leur cadre. En fait, le premier modèle adopte une structure fermée, plus sportive, mais un peu difficile à enjamber. Quant à l’Urban E-Bike Y, il présente un cadre plus ouvert, facile à enjamber et plus confortable.

Le modèle Crivit X convient aux cyclistes mesurant 1,70 m, tandis que le Crivit Y est conçu pour les utilisateurs mesurant 1,60m. Hormis cette faible différence, ces vélos électriques ont les mêmes particularités techniques.

Lidl enrichit son catalogue de 2 vélos électriques pas chers mais performants

Pour commencer, ils embarquent un moteur de 250W Mivice M080 développant un couple de 40Nm. Par ailleurs, ce dernier est alimenté par une batterie de 360 Wh. Amovible, cette batterie se recharge chez soi ou au bureau aisément. Il bénéficie en outre d’un système antivol.

Les deux vélos électriques de Lidl respectent les normes européennes de vitesse et ne dépassent pas les 25 km/h. En termes d’autonomie, ils peuvent couvrir 70 km à pleine charge.

Sur le guidon, un écran LCD informe le cycliste du niveau de batterie et lui permet de sélectionner le niveau d’assistance approprié parmi les cinq proposés. Les Crivit X et Y utilisent un système de transmission directe utilisant une courroie en carbone. Ce mécanisme ne nécessite que peu d’entretien.

Des VAE légers

Parmi les autres atouts de ces deux vélos électriques pas chers Lidl, il convient de souligner ses systèmes de freinage à disque hydraulique. En outre, un éclairage, un petit klaxon, une béquille, des réflecteurs. Par ailleurs, les VAE bénéficient de pneus 27,5 pouces et sont certifiés IPX5. Pour finir, soulignons que les deux vélos ne pèsent que 20 kg.