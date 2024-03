Lidl ressort des vélos électriques et vous serez content d’apprendre leur prix très bas !

Lidl fait à nouveau sensation sur le marché des vélos électriques en réintroduisant ses modèles populaires à des prix essentiellement bas. Les amateurs de cyclisme et les passionnés de mobilité douce vont littéralement craquer pour ces offres incroyables !

Le géant du supermarché avait déjà fait forte impression avec ses précédents modèles de vélos électriques urbains. Cependant, leur disponibilité limitée avait parfois frustré les clients. Cependant, Lidl répond à cette attente en lançant les Crivit Urban E-Bikes X et Y, disponibles depuis le 25 mars 2024 en exclusivité sur son site web. Le premier, de couleur noire, se caractérise par un cadre haut, tandis que le second se distingue par un cadre bas.

Des performances étonnantes à petit prix

Vous êtes à la recherche d'un moyen de transport écologique et abordable qui vous donnera le sourire ? Ne cherchez plus, car Lidl revient avec une offre sensationnelle qui vous rendra complètement accro ! Les Crivit Urban E-Bikes X et Y sont les stars de cette nouvelle vague de vélos électriques.

Attachez vos ceintures, car ces vélos électriques ne se contentent pas d'être élégants. Ils ont été repensés également pour offrir des performances optimales tout en restant abordables. Pour le prix fou de 1199 €, vous disposez d'un VAE haut de gamme qui vous fera oublier les embouteillages et les problèmes de stationnement.

De plus, ces nouveaux Bijoux de Lidl bénéficient de performances impressionnantes grâce à leur moteur MIVICE M080. Ce moteur délivre 45 Nm de couple. Combiné à une batterie de 360 Wh composée de cellules LG, ces vélos offrent une autonomie allant jusqu'à 100 km. La transmission par courroie à une vitesse assure une conduite souple et silencieuse. Tandis que le système de freinage à disque Shimano garantit un freinage sûr et réactif.

Design et confort du vélo électrique Lidl

Outre les performances à un prix avantageux, les Crivit Urban E-Bikes se distinguent par leur esthétique et leur confort de conduite. En effet, leur design élégant et moderne attire tous les regards et garantit un confort optimal lors des déplacements.

Les détails ne sont pas en reste, avec des pneus Schwalbe réputés pour leur durabilité et leur résistance aux crevaisons. De plus, ces nouveaux modèles intègrent des équipements pratiques tels que des garde-boue, un kit d'éclairage complet et un porte-bagages, une nouveauté par rapport à la première génération de vélos électriques Lidl Crivit Urban. Grâce à ces ajouts, les Crivit Urban X.2 et Y.2 deviennent des compagnons de route complets et fonctionnels.

Lidl a également apporté des améliorations significatives aux fonctions des vélos. Les commandes d'assistance ont été redessinées pour offrir un mode « boost ». Ce dernier permet une transition rapide vers le mode entièrement électrique sans effort. De plus, le système de freinage a été amélioré avec des composants Shimano, garantissant une sécurité optimale sur la route.

Pour ceux qui souhaitent profiter de ces offres alléchantes, il suffit de se rendre sur le site web de Lidl pour réserver son exemplaire. Avec des prix aussi bas et des fonctionnalités aussi avancées, ces vélos électriques sont susceptibles de partir rapidement. Ne manquez pas cette occasion de vous procurer un moyen de transport abordable et écologique pour vous déplacer en ville !