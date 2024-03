La nouvelle Xiaomi Watch est dotée d’une fonction revenue à la mode

Vous vous souvenez de l'époque où vous pouviez changer la façade des anciens téléphones Nokia ? Xiaomi a remis cette fonctionnalité à la mode pour 2024 et l'a appliquée à sa nouvelle Watch.

Sur la nouvelle Xiaomi Watch S3 (annoncée au Mobile World Congress (MWC) 2024), vous pouvez tourner et retirer la lunette autour de l'écran et la remplacer par une autre pour un nouveau look. Voyons ce que cela donne.

La fonction « changement d'apparence », une nouvelle mode sur la Xiaomi Watch S3

Alors qu'habituellement, il est possible d'interchanger uniquement la sangle d'une montre connectée Xiaomi bouleverse la tendance. Vous pouvez maintenant troquer le bracelet mais également le cadran de la montre pour un autre. Passer automatiquement d'un cadran standard à un cadran exclusif qui vous correspond mieux. C'est un concept que la marque met de nouveau en avant.

Vous pouvez également assortir votre Xiaomi Watch S3 d'un écran d'accueil personnalisé. Mais les nouvelles options que cette fonction, de nouveau remise à la mode, vous donne sont superbes.

Une profusion de coloris disponibles

Vous avez droit à un beau jaune chrome, arc-en-ciel, céramique bicolore et bleu océan, ainsi que des bracelets de couleur noire et blanc cassé. Ce qui signifie que vous pourrez vraiment customiser l'apparence de la montre assez facilement.

Le boîtier en aluminium d'origine est disponible en noir ou en argent, au moment de l'achat de la smartwatch. Mais c'est à vous de faire honneur à la cette fonction appliquée sur votre Xiaomi Watch afin de la rendre à la mode. En interne, plus de 180 faces de montre gratuites sont déjà disponibles. Et d'autres peuvent être achetées via l'app store de Xiaomi. Il y a de quoi transformer littéralement l'allure de votre montre connectée.

Un nouveau système Hyper OS

Pour 2024, cette fonction n'est pas la seule chose qui rend la Xiaomi Watch S3 à la mode. Contrairement à la Xiaomi Watch 2 Pro, qui utilisait le logiciel Wear OS de Google, la Watch S3 utilise le nouveau logiciel HyperOS de Xiaomi.

Annoncé en 2023, il remplace l'ancien logiciel MIUI de Xiaomi. Et bien qu'il ait été développé à l'aide du système Vela de Xiaomi et de Linux, il cache toujours Android. Tout comme Harmony OS de Huawei, Hyper OS sera également présent sur les smartphones et les produits de l'écosystème intelligent de la marque, y compris les voitures, à l'avenir.

Ce système d'exploitation s'accompagne d'une nouvelle méthode de contrôle. Les gestes tels qu'un mouvement du poignet ou une torsion activent des fonctions. Comme sur l'Apple Watch Series 9 vous pourrez accepter ou rejeter des appels, prendre des photos ou consulter la météo.

Des caractéristiques avancées

En plus de cette fonction à la mode, la combinaison d'Hyper OS et d'une batterie de 486 mAh permet à la Xiaomi Watch S3 d'avoir une autonomie d'environ 15 jours. Et cela à partir d'une seule charge. Sinon, la smartwatch est dotée d'un écran AMOLED de 1,43 pouce avec une résolution de 466 x 466 pixels.

Son boîtier fait 47 mm. Et elle est résistante à l'eau à raison de 5ATM. En ce qui concerne le relevé des paramètres de santé, comme toute montre connectée, elle est dotée d'un capteur de fréquence cardiaque, d'un moniteur d'oxygène dans le sang et d'un traqueur de sommeil.

Si vous aimez faire du sport en portant une montre connectée, celle-ci prend en charge plus de 150 modes sportifs et son GPS est précis. Compatible avec les appareils Android et iOS, c'est donc un appareil à ne pas prendre à la légère puisque vous pouvez recevoir des appels Bluetooth en manipulant son écran.