L’édition limitée de la Xiaomi Watch S3 est lancée !

Xiaomi a dévoilé sa première voiture électrique SU7 lors d’un événement en Chine. Mais l’entreprise y a également dévoilé l’édition limitée de la Xiaomi Watch S3 !

Marquant le coup, la marque chinoise a exposé les montres connectées versions Aqua Blue et Verdant Green en Chine. Et ses couleurs coïncident justement avec la couleur de la voiture électrique présentée à ce moment.

Les caractéristiques de la Xiaomi Watch S3 édition limitée

La Xiaomi Watch S3 édition limitée est dotée d’un écran AMOLED de 1,43 pouce et sa résolution est plutôt bonne. 466 x 466 pixels sont suffisants afin d’offrir une luminosité accrue au porteur en journée ou en soirée. Et la smartwatch est même pourvue d’une fonction de luminosité adaptative.

Cette montre orientée lifestyle et sport est l’occasion pour la marque de mettre à l’honneur son nouveau logiciel HyperOS. Il est voué à remplacer MiUI à compter de cet automne.

Puis, elle est équipée d’un capteur cardiaque, d’un capteur d’accélération, d’un capteur de pression atmosphérique. Vous pourrez donc profiter de tous ces avantages et faire les activités de votre choix.

Une montre connectée vous permettant de tout faire

Avec plus de 150 modes sportifs, vous pourrez pratiquer la marche, la course à pied, le cyclisme, les sports de balle et même la natation sans souci. Elle a un niveau de résistance à l’eau de 5 ATM.

La montre a même une fonction détection des chutes. Ce qui est très rassurant. Et la santé des femmes et la surveillance du stress sont incluses dans ses options.

Procurant un bon confort grâce au bracelet en caoutchouc fluoré ou en cuir que vous pouvez inter-changer, la Xiaomi Watch S3 édition limitée peut être portée longtemps. Et comme ce modèle est alimenté par une batterie de 486 mAh, elle offre une autonomie impressionnante de 7 jours avec une seule charge.

Une smartwatch grandement personnalisable

Pour suivre, grâce à un châssis en aluminium ayant des bordures en inox, la Xiaomi Watch S3 édition limitée a un système de lunettes interchangeables. Grâce à un simple mécanisme de rotation et de réglage, il est facile à actionner. Elles peuvent être assorties aux couleurs du bracelet si vous le voulez.

Si vous aimez personnaliser votre smartwatch, vous disposez de beaux fonds d’écrans. Ces cadrans de montre sont accompagnés d’animations dynamiques et d’effets sonores. Et certains des éléments affichés peuvent même être détournés afin de montrer les informations de votre choix. C’est le même principe que sur les fonds d’écran des iPhone ou des smartphones Samsung.

Les fonctionnalités de localisation de la Xiaomi Watch S3 édition limitée

Ensuite, comme la Xiaomi Watch S3 édition limitée est un modèle avancé de smartwatch, sa fonctionnalité de suivi GPS est précise. La smartwatch utilise un positionnement indépendant par cinq satellites à double fréquence. Ce qui veut dire que vous pourrez toujours vous repérer sur un plan quel que soit votre position géographique.

Sa conception d’antenne à double couche améliore la réception de l’antenne GNSS de 50 %. Elle peut donc enregistrer des itinéraires quand le porteur sort en extérieur tout en conciliant vitesse et précision.