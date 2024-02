Cette incroyable moto électrique ressemble aux speedracer de Star Wars (et marche!)

Que vous soyez un fan inconditionnel de Star Wars ou simplement un passionné de technologie, la moto électrique Guido futuriste a tout pour captiver l’imagination. Mais ce qui la distingue vraiment, c’est qu’elle ne se contente pas de ressembler à un speedracer de l’espace – elle roule !

Dans le monde des véhicules électriques, l’innovation et le design futuriste s’allient souvent pour créer des machines sortant tout droit d’un film de science-fiction. Voilà exactement ce que cette incroyable moto électrique offre. Inspirée du Speedracer de Star Wars, la Guido n’a pas seulement l’air d’un vaisseau spatial, elle est aussi prête à conquérir les routes.

La moto électrique Guido bénéficie d’un design qui défie les conventions

Les motos électriques d’aujourd’hui privilégient le couple instantané, la durée de vie de la batterie et l’autonomie. Cependant, aucun de ces aspects n’était une priorité pour Vlad Belyakov lorsqu’il a conçu le concept étonnamment inhabituel de la moto électrique Guido.

À bord de la Guido, le pilote aura l’impression d’être sur une planète lointaine, dans une galaxie très lointaine. Son look inspiré du Speedracer et son esthétique rappelant les vaisseaux de Star Wars, cette moto électrique a de quoi couper le souffle. En un mot : la Guido est la définition même du cool.

Le cadre complexe en alliage d’aluminium a également été l’une des pièces les plus complexes de la moto puisqu’il a nécessité quatre mois de travail. D’ailleurs, la structure repose sur une roue avant de 30 pouces fabriquée à partir d’un seul bloc d’aluminium et une roue arrière de 17 pouces dissimulée soigneusement sous le carénage.

Un chef-d’œuvre fonctionnel

Décrite comme une œuvre d’art que l’on peut conduire, la moto électrique personnalisée Guido est à la croisée de l’art et de l’ingénierie. Il s’agit d’un deux-roues électrique alimenté par un moteur monté à l’arrière et un système de batterie lithium-ion. Bien qu’elle ressemble davantage à une œuvre d’art avec ses lignes épurées et ses surfaces lisses et brillantes, elle fonctionne à 100 %. Comme il n’a pas été construit dans un souci de performance, aucun détail sur sa puissance, son accélération ou sa vitesse maximale n’a été rendu public.

En la regardant, on peut se demander comment elle roule. Par ailleurs, un bon nombre d’observateurs peuvent se demander sur son orientation (l’avant ou l’arrière de la moto). En fait, sa roue en aluminium à moitié exposée indique l’avant du vélo et mesure pas moins de 30 pouces. Elle tourne comme une roue à aubes à l’intérieur de la carrosserie du vélo, avec une précision d’environ 1/8 de pouce entre la roue et la carrosserie.

Confort et maniabilité

Outre son look futuriste, la Guido offre un confort et une maniabilité exceptionnels. En effet, ceux qui ont la chance de conduire cette moto unique montent sur une petite selle rembourrée, amovible, qui permet d’accéder au système électrique. Comme la moto n’a pas de boîte de vitesses, elle n’a pas de commande manuelle, et l’unique frein à disque arrière se contrôle via le guidon.

Sa selle rembourrée vous permet de rouler pendant des heures sans vous fatiguer, tandis que sa suspension personnalisée absorbe les chocs pour une conduite en douceur.

La Guido se distingue par sa technologie de pointe, inspirée de l’univers de Star Wars. Avec son éclairage LED surdimensionné à l’avant et sa bande LED à l’arrière, il illumine les routes de manière spectaculaire, créant une ambiance digne des mondes les plus exotiques de la galaxie. De plus, grâce à sa suspension personnalisée et à ses freins hydrauliques, il offre une conduite souple et confortable, même sur les terrains les plus hostiles.