Garmin : tout ce qu’il y a à savoir sur le géant des objets connectés

Garmin est une société américaine qui se focalise sur les systèmes de navigation par GPS. En effet, cette marque est actuellement très réputée dans le secteur de l’aviation, de l’automobile et de la marine. Il est également reconnu pour ses montres connectées et ses accessoires GPS hautement performants. S’il s’est fait un nom sur le marché, ce n’est pas du tout par hasard. Zoom sur le Garmin.

L’origine de Garmin

Garmin a été créé en octobre 1989 par 2 ingénieurs américains : Min H. Kao et Gary Burrell. Au début, ils avaient conçu des assistants de navigation GPS pour l’armée et l’aviation. À cette époque, la marque était encore connue sous le nom de ProNav.

En 1991, ils ont dû changer le nom de leur marque suite aux menaces de procès que la société NavPro a exercées sur eux. De ce fait, ils ont décidé de l’appeler Garmin. En fait, c’est la combinaison des prénoms des deux fondateurs Gary et Min.

L’évolution de Garmin dans le marché mondial

En 1991

L’AVD 100 a été le premier succès de la marque. En effet, Garmin a reçu de nombreuses commandes en dépit de son prix élevé de 1000 euros. Grâce à cela, le chiffre d’affaires de la société est élevé jusqu’à 87 600 000 euros avec un bénéfice de 19 191 000 euros.

En 1999

En 1999, la société s’associe avec AirCell afin de concevoir de nouveaux produits novateurs. Ces derniers avaient pour objectif de créer des dispositifs plus rapides et plus performants dans le domaine de l’aviation. En fait, cette collaboration a été un vrai succès. En effet, cela a permis à Garmin d’atteindre un chiffre d’affaires de 194 336 000 euros avec 53 380 000 euros de bénéfice.

En 2000

En 2000, Garmin est passé dans le marché international. En effet, il a mis en place plus de 2500 distributeurs dans le monde. Grâce à cela, il a vendu près de 3 millions d’accessoires GPS dans 100 pays différents.

Aujourd’hui

Actuellement, Garmin compte environ 14500 associés avec 65 bureaux dans le monde entier. En effet, il est désormais l’un des leaders mondiaux dans la conception des appareils GPS. Ce dernier est toujours présent dans de nombreux secteurs comme l’automobile, l’aviation, la marine ainsi que le sport.

Qui fournit les cartes utilisées sur les produits de Garmin ?

La société Garmin collabore avec l’entreprise Navteq, pionnier dans le développement de services numériques basés sur la carte. En effet, il l’utilise comme source de données cartographiques et de trafic.

Le principe de fonctionnement de Navteq est comme suit. Les véhicules équipés d’appareils GPS et d’appareils photo parcourent des millions de kilomètres chaque année. De ce fait, ces derniers enregistrent automatiquement les noms et les coordonnées des rues, les informations sur les voies, les adresses, les panneaux routiers, les restrictions de circulation et d’autres données pertinentes.

Ces informations sont ensuite utilisées comme données cartographiques pour l’année suivante. De son côté, Garmin met constamment à jour ses cartes avec les données de ses utilisateurs. Ces dernières peuvent être soit collectées de manière anonyme à partir de leurs appareils GPS, soit contribuées via un processus de mise à jour ou de correction d’erreurs.

Les différentes gammes de montres Garmin

Les montres connectées Forerunners

Comme vous pouvez le deviner, les montres connectées Forerunners sont destinées aux coureurs. En effet, elles se déclinent dans de nombreux modèles.

Dans ce contexte, la Série 2XX fait référence aux montres de courses destinées pour les amateurs, tandis que la Série 6XX est conçue pour les professionnels. La gamme 7XX rassemble les montres de triathlon à extrémité moyenne et la Série 9XX fait référence aux montres de triathlon haut de gamme.

Quelques exemples de montres connectées Garmin Forerunners

Forerunner 30 : une montre de course GPS qui dispose des exercices de cardio.

: une montre de course GPS qui dispose des exercices de cardio. Forerunner 35 : une montre de course GPS avec un moniteur de fréquence cardiaque.

: une montre de course GPS avec un moniteur de fréquence cardiaque. Forerunner 45 et 45 S : ce sont des montres de course GPS qui prennent en charge les entraînements Garmin Coach .

: ce sont des montres de course GPS qui prennent en charge les entraînements . Forerunner 245 et 245 Music : ces modèles disposent des fonctions d’ entraînements avancées avec la musique en option.

: ces modèles disposent des fonctions d’ avec la musique en option. Forerunner 745 : C’est une montre connectée spécialement conçue pour les triathlètes et les runners. Ce modèle prend en charge de nombreuses activités physiques comme le vélo, la natation, etc.

: C’est une montre connectée spécialement conçue pour les triathlètes et les runners. Ce modèle prend en charge de nombreuses activités physiques comme le vélo, la natation, etc. Forerunner 945 : C’est un modèle haut de gamme destiné pour les coureurs et les triathlètes professionnels. Cette dernière fait partie des meilleures montres connectées de Garmin.

: C’est un modèle haut de gamme destiné pour les coureurs et les triathlètes professionnels. Cette dernière fait partie des meilleures montres connectées de Garmin.

Fenix

Les montres connectées de la Série Fenix sont conçues avec des matériaux haut de gamme. En plus, ces dernières sont destinées pour une utilisation à l’extérieur. Les modèles « S » sont plus petits, de ce fait, ce sont les meilleures montres connectées pour les femmes, tandis que les modèles « X » sont plus gros.

Vivoactive

Ce sont des montres connectées running entrées de gamme. Comme la gamme Fenix, il y a des modèles S (petit) et X (gros).

Les données suivies par les montres Garmin

Les fonctions de suivi varient d’un appareil à l’autre. Certaines montres Garmin ne proposent que les détails de base de l’activité, tandis que d’autres suivent tout ce qui figure dans la liste ci-dessous.

Nombre de pas

Chaque montre Garmin suit le nombre de pas effectués. De plus, il est possible de voir leurs effets sur la dépense calorique. Garmin Connect décompose également le nombre de pas en fonction de la journée, de la semaine, du mois et de l’année.

Distance

Les montres Garmin utilisent plusieurs méthodes pour calculer la distance. La plupart des montres Garmin sont équipées d’une connectivité GPS autonome et de systèmes de suivi supplémentaires tels que GLONASS, Beidou et Galileo. D’autres appareils peuvent suivre la distance en utilisant le GPS connecté, qui utilise le signal GPS de votre téléphone pour suivre la distance.

Étages gravis

La plupart des appareils Garmin haut de gamme suivent les étages gravis grâce à des altimètres barométriques intégrés. Dans Garmin Connect, vous verrez vos mesures d’étages hebdomadaires, mensuelles et annuelles, ainsi que les moyennes.

Calories entrées/sorties

Les appareils Garmin suivent les calories brûlées tout au long de la journée et permettent d’enregistrer la consommation calorique dans Garmin Connect. L’application fait tous les calculs et donne un objectif quotidien de dépense calorique pour aider à rester dans la course.

Minutes d’intensité

Tous les appareils Garmin enregistrent les minutes d’intensité, c’est-à-dire le nombre de minutes pendant lesquelles le rythme cardiaque augmente au cours d’une activité.

Fréquence cardiaque

Toutes les montres Garmin sont équipées du capteur optique de fréquence cardiaque Elevate de Garmin qui permet de suivre la fréquence cardiaque au repos tout au long de la journée. Elles permettent également de suivre la fréquence cardiaque active pendant l’exercice.

Respiration

Les appareils Garmin suivent également la fréquence respiratoire, c’est-à-dire le nombre de respirations par minute tout au long de la journée. Ce paramètre fait l’objet d’un suivi jour et nuit.

Le stress

La plupart des montres Garmin enregistrent automatiquement le niveau de stress que vous ressentez tout au long de la journée sur une échelle de 1 à 100. Garmin utilise la variabilité de la fréquence cardiaque pour déterminer le score de stress.

Les produits Garmin pour les voitures

Garmin propose quatre types de produits GPS pour les voitures, à savoir le Garmin Drive, le Garmin DriveSmart, le Garmin DriveAssist et le Garmin DriveLuxe.

Le Garmin Drive

Il s’agit du modèle de base de Garmin. Ce système dispose de nombreuses fonctionnalités qui ont pour but d’assurer votre sécurité lorsque vous êtes sur la route. En effet, vous recevez diverses notifications pour chaque situation afin d’assurer votre sécurité.

Cela veut dire que l’appareil avertit lorsque vous approchez des virages serrés, des radars, des zones scolaires ou des embouteillages. À part cela, les modèles Garmin Drive proposent des suggestions de places de stationnement.

Le Garmin DriveSmart

Le Garmin DriveSmart offre plus de fonctionnalités que le Drive. En effet, il vous permet de recevoir des messages et des appels téléphoniques lorsque vous conduisez. Pour ce faire, le système peut se connecter avec votre smartphone via Bluetooth et Wifi.

Le Garmin DriveAssist

Le Garmin DriveAssist se différencie des deux autres modèles par la présence de la caméra de bord intégrée. En effet, si vous effectuez une collision, les images de la caméra sont enregistrées automatiquement. Toutefois, le système de navigation vous aide également à éviter les accidents en vous avertissant si, par exemple, vous changez de voie de manière inattendue.

Le Garmin DriveLuxe

Le Garmin DriveLuxe est un système de navigation de luxe en termes de design. En effet, cet appareil dispose d’un boîtier métallique, d’un écran en verre et d’un support magnétique.

Les appareils GPS de Garmin pour moto

Garmin fabrique également des accessoires GPS pour moto. En effet, la gamme Zūmo est conçue pour répondre aux besoins spécifiques des motocyclistes.

Zumo 590LM

Ce modèle est caractérisé par un écran tactile de 5 pouces. En effet, vous n’aurez aucun mal à lire ce qui est affiché même en plein soleil. En plus, vous pouvez l’orienter en position horizontale ou verticale. À part cela, le Zumo 590LM de Garmin est robuste et étanche.

Zumo 390 LM

Le Zumo 390 LM arbore un écran tactile de 4,3 pouces. En effet, son temps de réponse est très rapide même si vous portez des gants. En plus, il est étanche à l’eau et peut supporter les déversements de carburant et les rayons ultraviolets. À part cela, il prend en charge la fonction Bluetooth. Ainsi, vous pouvez le contrôler depuis votre smartphone.

Zumo 350 LM

Comme les autres modèles, le Zumo 350 LM est également robuste et étanche. En plus, ce dispositif répond rapidement grâce à son interface sensible et convivial.

Les appareils GPS de Garmin pour les poids lourds

Garmin propose des appareils GPS pour les camions, il s’agit de la gamme Dēzl. En effet, il existe des options d’écran de 7 pouces, 8 pouces et 10 pouces qui permettent aux conducteurs d’accéder facilement aux informations vitales.

En fait, le dispositif indique aux conducteurs les itinéraires couramment utilisés par les autres camionneurs. Cela les aidera à avoir une meilleure connaissance de la situation.

Garmin Connect : qu’est-ce que c’est ?

Garmin Connect désigne la technologie offerte aux propriétaires d’un appareil Garmin. Elle constitue le moteur de la smartwatch. En réalité, c’est là que la magie opère en termes de suivi et d’analyse des entraînements, ou de surveillance de la fréquence cardiaque et de l’activité.

Garmin Connect se présente sous deux formes : un service Web et une application pour smartphone. Cette plateforme prend en charge une multitude d’activités. Cela va des séances d’entraînement les plus classiques comme le cyclisme, la course à pied ou la natation. En outre, elle permet de suivre les activités sportives les plus avancées telles que le rafting, le kayak et l’escalade. En résumé, la plateforme aide à devenir un meilleur coureur, un meilleur cycliste, ou simplement plus sain en général.

En effet, Garmin Connect offre la possibilité de connaître le niveau de la VO2 max, la distance et le nombre de pas parcouru en une semaine, un mois ou une année. Or, pour profiter pleinement de ces caractéristiques, il faut à tout prix appairer la montre connectée avec le smartphone. Cette opération permet d’extraire les informations fournies par la montre grâce à Garmin Connect.

Qu’il s’agisse de préparer un marathon, de participer à des défis d’équipe ou de battre les meilleurs temps d’autres coureurs, cet outil donne vie à l’équipement au poignet.