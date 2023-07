Découvrez le vélo électrique insolite de SUPER73 et Vissla  

Un porte-planche de surf et des pneus larges en font le vélo de plage électrique par excellence : voilà le fruit d’une collaboration entre SUPER73 et la célèbre Vissla.

Les vélos électriques sont également conçus pour vous ouvrir les portes de nouvelles expériences et vous permettre de rencontrer plein de gens sympas et merveilleux. De nombreuses marques de vélos électriques misent d’ailleurs sur ces aspects pour développer leurs modèles. La marque californienne de vélos électriques Super73 en est un bon exemple. Déjà connu pour ses vélos électriques inspirés des motos, Super73 a le don d’aller encore plus loin. Cette fois, elle présente le tout premier vélo électrique doté d’une planche de surf.

SUPER73 : le duo d’aventure par excellence

SUPER73 s’est associé au spécialiste californien du surf, Vissla, pour conjuguer leurs talents et leur créativité. Ensemble, ils présentent un nouveau modèle composé d’un vélo électrique et d’une planche de surf. Que vous vous leviez à l’aube pour aller surfer ou que vous fassiez simplement vos courses, voici le vélo idéal.

Basée sur le Super73 S2, cette création personnalisée présente une peinture unique et une carrosserie sur mesure. Tous les composants utilisés dans sa construction se sont faits à la main. Le cadre a été traité par hydrodiffusion pour imiter la résine d’une planche de surf. Pour compléter l’ensemble, de petits détails s’ajoutent :

un porte-bagages, des poignées, des panneaux ainsi qu’un sac permettant de ranger dans un endroit sec de la combinaison de plongée.

Un modèle unique alliant patrimoine et innovation

Le vélo électrique personnalisé de Super73 combine à la fois héritage et innovation. Il incarne le mariage entre la culture surf et la mobilité électrique.

Son design reprend celui du Super73 S2 : le modèle phare de la gamme de l’entreprise californienne. Sa puissance est plus que suffisante pour vous donner le sourire lorsque vous vous dirigez vers les vagues et que vous rentrez chez vous après une session de surf passionnante.

À titre d’information, le Super73 S2 utilise un moteur à moyeu arrière d’une puissance de 750 watts. Ce vélo électrique de classe 3 a une vitesse de pointe assistée pouvant atteindre 40 km/heure. De plus, le vélo s’équipe de pneus GRZLY de 20 pouces pour faciliter les manœuvres dans le sable.

Au moment de la rédaction de cet article, la collaboration entre Super73 et Vissla semble être un vélo unique. Cependant, après quelques recherches, il s’avère que le Super73 S2 peut très facilement être transformé en un vélo électrique prêt pour le surf grâce à la vaste gamme d’accessoires de la marque.