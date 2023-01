Bon plan : Cet excellent vélo électrique Decathlon immole son prix pour les soldes

Le bon plan continue chez Decathlon avec le vélo électrique RIVERSIDE 540E BLEU qui passe de 2 499€ à 2 000€. Voilà une offre inédite qui va révolutionner vos moyens de déplacement.

Actuellement, les vélos électriques deviennent de véritables moyens de déplacement. La raison ? C’est assez simple. Il permet d’effectuer sans effort tous les déplacements quotidiens. Seul bémol, le vélo électrique coûte cher. Peu de gens peuvent donc s’en servir. Heureusement, ce bon plan de Decathlon change tout cela. Il permet de faire des économies tout en profitant d’un meilleur vélo électrique ! En ce moment, épargnez jusqu’à 499€ sur le RIVERSIDE 540E BLEU.

Le Riverside 540E : un vélo électrique performant pour les longs déplacements en ville

Le Riverside 540E compte parmi les vélos électriques de référence de Décathlon. Il a été pensé pour procurer un grand confort lors des trajets. En effet, le cadre de ce VTC se caractérise par le fait qu’il conjugue confort et légèreté. Ce vélo a été fabriqué en aluminium 6061 avec une géométrie surbaissée facilitant l’enjambement.

Par ailleurs, ce VTC électrique comprend une selle de marque Saddle Royal conçue pour favoriser les positions trekking et un guidon en aluminium semi-relevé. En outre, il bénéficie d’un jeu de direction « ahead set » semi-intégré garantissant une position bien droite évitant ainsi les courbatures.

Le 540E se caractérise par ses systèmes de freinage à disques Tektro TKD. Mesurant 160 mm, ils offrent un maximum de sécurité sur la route. Fabriqués en aluminium, les leviers de frein permettent de contrôler au mieux le vélo et de freiner de manière plus précise.

Les pneus Terreno Dry de Vittoria constituent un autre avantage important de ce vélo. Robustes, ils sont très adhérents permettant de pédaler en toute sécurité sur des chemins humides ou secs. La flexibilité de leur tringle offre la possibilité de parcourir différents types de terrains, à l’instar d’un vélo tout terrain. Pour améliorer sa visibilité, Riverside 540E dispose de réflecteurs de roues et de lumières avant et arrière.

Spécifications du Riverside 540E

On peut dire que ce bon plan est un parfait compromis entre un vélo de ville et un VTT électrique. En fait, il s’équipe d’un moteur Shimano E6100 très silencieux adapté aux longs trajets. Développant un couple de 60Nm, il fournit une assistance efficace pour gravir des collines

Le Riverside 540E comprend une batterie 418 Wh livrée avec une serrure à clé à deux exemplaires. Amovible, cette dernière est placée sur le tube diagonal de la structure. Elle peut parcourir jusqu’à 120 km si vous optez pour le mode Eco, 90 km pour la vitesse normale et 60 km pour la vitesse élevée.

En ce qui concerne le délai de chargement, il semble assez rapide. Il faut en effet 3 heures pour la recharger complètement. Cette batterie alimente également un écran rétro-éclairé permettant de connaître le niveau de batterie et le mode engagé, vitesse et les données du trajet.Les soldes d’hiver constituent une occasion privilégiée de profiter de bons plans ! Bien que le coût des vélos électriques soit habituellement assez élevé, on peut en trouver cette semaine avec des promotions intéressantes. Tel est le cas du vélo électrique 540E, proposé avec un rabais de 19% sur son prix initial.