Bon plan soldes d’hiver : -50% sur ce vélo de ville électrique Decathlon

Besoin d’un vélo électrique pour vos déplacements quotidiens ? Actuellement, Decathlon lance un bon plan permettant d’obtenir le vélo électrique Neomouv Echinops à moins de 650 euros.

Dynamisez vos déplacements sans vous fatiguer avec le vélo de ville électrique Neomouv. Ses performances et sa maniabilité offrent un confort de conduite inégalé. Avec une réduction de 50%, ce vélo électrique Echinops constitue le meilleur bon plan à saisir en cette nouvelle année. Son prix chute sous les 650 euros au lieu de 1249 euros, alors qu’est-ce qui vous retient pour faire votre commande ?

Neomouv propose son vélo électrique à un prix mini pour vous accompagner partout

Comme évoqué précédemment, le Neomouv Echinops est destiné aux citadins. Et même sans ce bon plan, ce vélo électrique est plus qu’intéressant. En effet, il combine des amortisseurs performants et un cadre robuste, garantissant solidité et confort de conduite.

De fait, il bénéficie d’un cadre bas et traversant inspiré du style hollandais pour un usage convivial. En aluminium 6061, il est beaucoup plus léger que les modèles en acier. De plus, ce cadre peut être équipé du verrou antivol. Par ailleurs, sa fourche en acier assure une stabilité accrue et absorbe mieux les vibrations. Son guidon réglable tant en profondeur qu’en hauteur permet une position plus aisée et plus droite. En plus, ce vélo est muni des poignées et d’un siège ergonomique.

Ce vélo de ville électrique ne craint ni les agressions extérieures, ni les impacts, ni les chocs. Par ailleurs, il se manie sans difficulté grâce à sa légèreté et ses grandes roues de 26 pouces. D’ailleurs, ces dernières vous permettent de pratiquer une conduite sportive sans soucis.

Contrôler l’assistance

Le Neomouv Echinops dispose d’une console LCD, située à proximité du cintre gauche. Celle-ci vous offre la possibilité de choisir entre les 5 modes d’assistance proposés et permet également d’allumer ou d’éteindre les phares.

De plus, le vélo de ville comporte un mode marche conçu pour favoriser la mobilité des cyclistes lorsqu’ils marchent à côté du vélo ( une assistance pouvant aller jusqu’à 6km/h).

Sur le visuel, on peut lire les indications suivantes : le nombre de kilomètres parcourus, la vitesse instantanée et moyenne, ainsi que le taux de charge de la batterie.

Bon plan : un vélo de ville électrique puissant en promotion

Ce vélo électrique s’équipe d’un dérailleur Shimano Tourney TX300 à 7 vitesses et d’un moteur Bafang 36V capable de vous propulser à grande vitesse. Les capteurs de pédalage déclenchent la fonction d’assistance à chaque coup de manivelle. L’assistant vous aide tout au long de votre pédalage, suivant le mode de conduite choisi.

Sa batterie puissante de 36V garantit une plus longue autonomie. En effet, elle peut couvrir jusqu’à 100 km dans les meilleures conditions d’utilisation).

Sécurisée par un verrou AXA, cette batterie se compose de cellules lithium-ion. Ces dernières étant très fiables et résistantes, elles assurent une durée de vie de 650 cycles de charge soit 40 000 km. Jusqu’à épuisement de stock, ce vélo électrique Neomouv Echinaps est proposé à un prix réduit de 50%, un bon plan à ne pas rater ! Il coûte seulement 624€ au lieu de 1 249€.