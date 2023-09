Vous prenez l’avion avec votre Apple Watch ? Changez tout de suite ce paramètre

S’il est courant d’utiliser son smartphone, sa tablette et son ordinateur pendant les vols, une montre connectée est un appareil qui ne sert pas à grand-chose. Mais votre Apple Watch peut tout de même vous être utile, si vous la paramétrer avant d’entrer dans l’avion.

Les Apple Watch sont des montres connectées qui sont très sensibles. Pourtant, leurs différentes fonctions ne sont pas toutes nécessaires une fois dans les aires. C’est pourquoi il est bon de connaître cette astuce pour vous permettre de passer un bon moment en avion.

Le mode faible consommation

Ayant fait ses débuts avec l’Apple Watch Series 8, le mode faible consommation installé par Apple sur ses montres connectées possède des options cachées quand vous prenez l’avion. En plus de pouvoir prolonger la durée de vie de votre smartwatch, il désactive ou limite certaines fonctionnalités gourmandes en énergie.

L’affichage permanent et le suivi de la fréquence cardiaque en arrière-plan ne seront, par exemple, plus chargés en continue. Et l’activité Wi-Fi et cellulaire de l’appareil seront stoppés.

Dans un avion, il est en effet déconseillé de téléphoner. Mais ce qui est vraiment gênant, ce sont les alertes lancées par votre montre connectée vous demandant de vous déplacer, car vous êtes resté trop longtemps assis. Par conséquent, grâce à l’activation du mode économie d’énergie, l’utilisateur n’a plus à s’en soucier.

Une astuce très pratique sur les Apple Watch récentes

De plus, lorsque le mode basse consommation est activé, tous les meilleurs appareils Apple Watch peuvent rester allumés jusqu’à 36 heures. Il en est de même pour l’Apple Watch SE selon les estimations du fabricant. L’Apple Watch Ultra, quant à elle, peut tenir jusqu’à 60 heures. Ce qui constitue l’une des principales différences entre l’Apple Watch Series 8 et l’Apple Watch Ultra.

Même si la plupart des avions sont maintenant pourvus de toutes les commodités pour recharger vos appareils, cette astuce est à connaître. De cette manière, cela vous permettra également de ne pas avoir à farfouiller dans votre bagage à main. Cela peut en effet prendre de longues minutes d’aller à la recherche de votre chargeur perdu.

Processus d’activation du mode économie d’énergie sur l’Apple Watch

Pour activer le mode basse consommation sur votre Apple Watch avant de prendre un avion, ouvrez le Centre de contrôle ou le widget « paramètres ». Touchez la bulle qui indique le pourcentage de votre batterie et activez le mode basse consommation.

Une fois que cette étape est faite, l’utilisateur est invité à passer en revue les implications du mode faible consommation. Il a donc la possibilité d’activer certaines fonctionnalités ou non. Et il peut définir si l’activation peut prendre une certaine durée ou non. Par exemple, vous pouvez régler le mode faible consommation sur une journée. Ainsi, à la fin de votre voyage, votre Apple Watch reviendra automatiquement à son fonctionnement normal.

Cette fonction est donc incroyablement pratique en voyage. Elle permet à votre Apple Watch de tenir le coup même lorsque vous passez jusqu’à 24 heures sans pouvoir accéder facilement à un chargeur.