Cette application gratuite pour montre connectée vous transforme en souris humaine

Grâce à la technologie gestuelle, l'application WowMouse de Doublepoint vous transforme en souris humaine, en faisant de votre montre connectée un appareil pouvant contrôler vos appareils. De vos casques AR aux lumières de la maison, tout peut être fait d'un simple effleurement du doigt.

Doublepoint a accumulé 30 000 téléchargements depuis la démonstration de son application sur les smartwatch Samsung Galaxy Watch des séries 4 à 6 au CES 2024. Voici ce qu'il y à savoir sur le sujet.

Un succès retentissant lors du CES 2024

Depuis son lancement au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas en janvier 2024, l'application gratuite de contrôle tactile WowMouse est désormais devenue célèbre. Se targuant d'avoir dépassé les 30 000 personnes équipés de montres connectées Samsung Galaxy Watch 4, 5 et 6, cette technologie est en effet fascinante.

D'ailleurs, le succès initial de l'application est encore plus remarquable compte tenu de ses origines. Il s'agit d'un au départ d'un projet étudiant. Par contre, son succès est destiné à croître vu l'augmentation de 20 % des téléchargements hebdomadaires. La société conceptrice de cette technologie s'attend à ce que ce chiffre s'accroît considérablement après l'annonce officielle de son intégration dans les smartwatch Google Pixel 2 lors du MWC.

D'un simple mouvement de pince, il est possible d'allumer ou d'éteindre une lampe. Et le cofondateur et directeur de la technologie (CTO) de la start-up finlandaise Doublepoint a même démontré l'efficacité de sa technologie tactile et gestuelle. Comme elle est basée sur la technologie Bluetooth, cela a été facile de montrer au public comment ça fonctionne lors du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone.

Fonctionnement de cette montre connectée faisant office de souris humaine

WowMouse est censé conférer un effet Minority Report « sans effort » aux appareils liés à l'application. En ayant sa smartwatch au poignet, l'utilisateur commande les appareils l'entourant par des gestes. Ce qui est semblable au fameux Double Tap d'Apple.

Là, l'utilisation de cette technologie est plus « intuitive » et a un réel impact sur l'environnement. Doublepoint affirme que la liaison entre la smartwatch contenant l'application fonctionne sur n'importe quel écran capable de maintenir une « connectivité Bluetooth transparente ». Cela inclut donc les casques ainsi que les ordinateurs portables, les smartphones ou les tablettes.

Sinon, la société a également lancé son « kit d'évaluation » pour les développeurs et les équipementiers au MWC 2024. En conséquence, d'autres smartwatch, dont la OnePlus Watch, pourraient également être capables de contenir cette interface futuriste à terme. Ce modèle a d'ailleurs finalement adopté Wear OS 4 dans sa deuxième génération.

Un témoignage de l'avancée technologique dans le monde

La technologie tactile est de plus en plus adoptée comme concept d'informatique spatiale. Elle mélange la réalité avec des expériences dans des environnements 3D. D'ailleurs, le lancement récent de la Vision Pro d'Apple en témoigne.

Aujourd'hui, Doublepoint concède des licences pour son logiciel. Cela peut permettre à d'autres acteurs du secteur de l'intégrer dans leurs plateformes. Les utilisateurs peuvent télécharger gratuitement l'application WowMouse sont donc avantagés.