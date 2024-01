Votre smartwatch Wear OS aura des superpouvoirs grâce à cette application

En 2024, les applications mains libres seront de plus en plus utilisées et les applications contrôlées par les gestes seront à la mode. C’est un peu comme si votre smartwatch avait des superpouvoirs.

Vous pouvez remercier l’application Wow Mouse de Doublepoint Technologies. Grâce à cette application à détection gestuelle pour les montres connectées Android, l’usage de ces appareils changera du tout au tout.

Wow Mouse, une application incroyable

L’application Wow Mouse, annoncée au CES 2024, est une extension de votre smartwatch Android. Elle permet de contrôler toutes les technologies Bluetooth se trouvant autour du possesseur de la montre connectée.

Vous pouvez alors régler le volume de vos appareils sans avoir à appuyer sur un bouton pour obtenir le niveau de bruit idéal. Tout comme il est simple de faire varier l’intensité des lumières de votre domicile à votre guise.

L’application Wow Mouse est disponible gratuitement sur le Google Play Store. Elle se télécharge sur les smartwatch WearOS et leur donne des super pouvoirs de contrôle. Qu’il s’agisse d’un casque, de lampes intelligentes, de téléphones, de tablettes ou d’ordinateurs, ils peuvent tous être liés.

Human Interface Device, une autre appli donnant des super pouvoirs à votre smartwatch

Doublepoint a également dévoilé son tout nouveau logiciel de base. Il s’agit d’Human Interface Device Support. Lors de la plus grande convention technologique de l’année, il introduit un nouveau mouvement du poignet. C’est le pincement stationnaire et le maintien pour le contrôle de l’appareil basé sur le poignet.

En portant une montre connectée et en effectuant le mouvement du poignet, les utilisateurs peuvent contrôler leur appareil sans le toucher. Ce qui offre une expérience plus immersive, selon le communiqué de presse. De plus, les appareils peuvent s’identifier et s’associer à Wow Mouse en tant que souris intégrée.

C’est comme si votre smartwatch était dotée de superpouvoirs lui permettant de contrôler instantanément ce qui vous entoure. L’application se targue d’ailleurs d’avoir une connectivité Bluetooth « instantanée » et une intégration transparente. Il est même prévu que la gamme des appareils électroniques que vous pouvez contrôler grâce à Wow Mouse soit élargie.

Une technologie qui pique l’intérêt de Qualcomm

Les commandes gestuelles n’ont rien de nouveau. Mais il ne fait aucun doute que le fait qu’une smartwatch comme l’Apple Watch ait des super pouvoirs comme le Double Tap a récemment ravivé l’intérêt qu’elles suscitent. Et il est probable que l’attention se renforcera avec la sortie du casque Vision Pro. Des systèmes concurrents pourraient même tenter des choses nouvelles et différentes pour rendre le contrôle des casques plus facile et plus intuitif.

Il n’est donc pas surprenant d’apprendre que Qualcomm s’intéresse à la technologie de Doublepoint. L’idée est d’intégrer ces algorithmes dans les nouvelles qu’ils comptent produire. Et ceux-ci les fourniront à leur tour à des entreprises fabriquant des montres connectées et des trackers de fitness.

Les concepteurs de cette technologie travaillent également avec des fabricants de capteurs pour intégrer leur algorithme dans le capteur lui-même d’une smartwatch. Pour avoir une vague idée du processus, une plateforme de référence est conçue pour donner aux gens une idée de ce qui peut réellement être fait avec les algorithmes. Et cela montre comment les équipes intègrent cette technologie dans un produit.