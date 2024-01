Vous trouverez difficilement un meilleur vélo électrique urbain que celui-ci ! 

Le nom Tesoro de Cannondale a été associé à toute une série de vélos électriques à vocation urbaine. Sa dernière version se veut la plus rapide et la plus agile à ce jour, en associant un cadre en carbone léger à une unité de transmission Bosch.

Les fabricants de vélos électriques repoussent sans cesse les limites de la polyvalence et de la performance. Parmi les principaux acteurs du monde du cyclisme, on trouve Cannondale, une marque qui innove à la fois dans le domaine des vélos électriques et non électriques. Cette fois-ci, elle se concentre sur le segment urbain. Il s’agit du Tesoro Neo Carbon.

Un vélo électrique urbain léger et durable

Combinant style, fonctionnalité et technologie avancée, le Cannondale Tesoro Neo est plus qu’un simple vélo électrique. C’est l’expression du style de vie du cycliste urbain moderne, offrant un mélange unique de performance et de praticité. En fait, la marque a disséqué l’ADN de son vélo Synapse pour créer ce modèle doté d’un cadre en carbone. L’utilisation du carbone réduit non seulement le poids total du VAE. Cela garantit également une maniabilité réactive et agile le rendant parfait pour naviguer dans les rues de la ville.

En outre, la géométrie du vélo électrique urbain Tesoro Neo Carbon se caractérise par des angles de tube de direction plus étroits, des haubans plus longs de 450 mm, une plus grande portée et un empilement plus important. Malheureusement, ce fruit défendu ne concerne que l’Europe, du moins pour l’instant.

Cannondale indique que le cadre de son vélo électrique urbain Tesoro Neo Carbon incorpore des câbles à passage interne pour maintenir des lignes fluides, ainsi qu’une fourche en carbone Series 2. L’ebike ne pèse que 16 kg et sera disponible en cinq tailles, du XS au XL.

Tesoro Neo Carbon redéfinit les déplacements urbains

Au cœur du Tesoro Neo Carbon se trouve le moteur électrique Bosch Performance Line SX. Ce moteur fournit une forte accélération et peut aider les cyclistes à des vitesses allant jusqu’à 27 km/h. Que vous rouliez en montée ou sur de longues distances, ce moteur assure une conduite souple et sans effort.

Avec un moteur central de 250 W et une batterie PowerTube de 400 Wh, le Tesoro Neo Carbon offre une autonomie et une efficacité impressionnantes. Pour ceux qui ont besoin de plus de kilomètres, il est possible d’ajouter un prolongateur d’autonomie de 250 Wh, ce qui rend les trajets plus longs tout aussi pratiques.

Équipé d’une transmission SRAM à 12 vitesses et de freins à disques hydrauliques SRAM, ce vélo électrique offre une expérience de conduite à la fois exaltante et sûre sur le milieu urbain. L’engrenage permet des changements de vitesse en douceur. Tandis que les freins offrent une puissance d’arrêt fiable dans toutes les conditions météorologiques.