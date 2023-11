Vos frais de transport en commun payés par une Galaxy Watch ? Mais comment ?

Si vous possédez une Samsung Galaxy Watch 4, 5 ou 6, vous pourrez désormais accéder à une meilleure mobilité en payant vos frais de transport en commun grâce à votre montre connectée.

C’est en Île-de-France que cela se passe. Alors ? Envie de tester cette expérience ? C’est un moyen astucieux pouvant accélérer la dématérialisation des titres de transport. Voici ce qu’il en est.

Depuis la fin de l’épidémie mondiale de Covid-19, de nombreuses habitudes sont restées ancrées dans le quotidien de nombreux citadins en France. Le paiement sans contact en fait partie. Et afin de faciliter vos déplacements et votre mobilité dans les centres urbains, il est maintenant possible d’effectuer un achat de ticket de transport sans contact via votre Galaxy Watch.

Ce procédé a été mis en place dans le but de faciliter la vie de nombreux usagers prenant souvent les transports en commun. Et l’expérience connaît déjà pas mal de succès en Île-de-France. Cela permet aux gens de gagner du temps. En montrant tout simplement l’écran de leur montre connectée à une machine, les personnes participant à cette expérience peuvent prendre le train plus rapidement.

Démarches pour bénéficier d’une meilleure mobilité via sa Galaxy Watch

Plus besoin de passer plusieurs minutes à chercher son passe au fond de son sac. Votre smartwatch est à portée de main. De plus, vous n’aurez plus à faire la queue en station pour recharger votre forfait. Il suffit de suivre les démarches suivantes. Elles vous permettront d’acheter vos tickets plus rapidement.

Par l’intermédiaire de votre smartphone Android, achetez et rechargez votre forfait en vous connectant au réseau d’Île-de-France Mobilités. Puis, une fois que cette étape est faite, vous pouvez vous servir de votre Galaxy Watch pour payer vos trajets. Votre montre Samsung vous sert de passe. Facile non ?

Jusqu’à présent, l’expérimentation n’est ouverte qu’à 10 000 testeurs. Mais si vous désirez participer à cette expérience pour profiter d’une meilleure mobilité avec votre Galaxy Watch, il suffit de s’inscrire aux essais. Vous recevrez alors un mail explicatif confirmant votre participation. Et le tour est joué.

Il est véritablement intéressant de tester la validation sans contact en station. Cela vous donnera une raison supplémentaire de faire usage des capacités de votre smartwatch dernier cri. Sans compter le fait que cela contribue à la dématérialisation des titres de transport papier. Plutôt écologique n’est-ce pas ?

Quelques précision dont il faut tenir compte

Enfin, rappelons tout de même que lors de l’expérimentation du paiement sans contact de vos frais de transport, vous devez posséder une montre connectée Samsung Galaxy Watch génération 4, 5 ou 6. Les modèles antérieurs ne sont pas pris en compte. Puis, la version Android de votre smartphone doit également être récente (version 8 minimum). Sans quoi, vous ne pourrez pas télécharger et installer l’application Île-de-France Mobilités.

En réunissant ces conditions, vous pourrez acheter des Carnet et ticket t+ à l’unité, des Titres Orlybus et Roissybus, des Navigo Jour, Semaine ou Mois. Enfin, vous pourrez vous procurer des billets Navigo Jeune Week-end.