Ce vélo électrique contrôlé à la voix et aux gestes révolutionne tout !

Que pensez-vous d’un vélo électrique contrôlé à la voix ? Tel est du moins le concept imaginé par l’équipementier américain SRAM à travers un brevet diffusé sur le web.

Sram, un fabricant américain d’équipements, a récemment déposé une demande de brevet pour des vélos à contrôle vocal. En intégrant un assistant vocal, le cycliste n’a qu’à formuler quelques mots clés pour passer d’une vitesse à l’autre. Par ailleurs, l’utilisation d’un gant spécial fait l’objet d’une étude. Il convient toutefois de noter qu’un brevet ne se traduit pas systématiquement par la création de produits finis.

Contrôle du vélo à la voix ? SRAM adopte une approche révolutionnaire

Le brevet que Sram a déposé dernièrement évoque un futur où les vitesses d’un vélo électrique peuvent être contrôlées à la voix. Plus besoin de manipuler le dérailleur avec une manette, mais plutôt en utilisant la voix, à la manière d’un assistant vocal.

L’approche avancée par SRAM repose sur le fait que, via une unité de contrôle, un micro, une batterie et un processeur, un logiciel à reconnaissance vocale pourrait détecter puis analyser la voix du cycliste. Une telle innovation permettrait non seulement de contrôler les vitesses, mais aussi la tige de selle, mais aussi le système de suspension. Ainsi, le cycliste n’aurait qu’à dire « SRAM, engage la vitesse supérieure« , pour que le vélo électrique le suive.

Bien entendu, des couches électroniques doivent être ajoutées pour faire fonctionner l’ensemble. En outre, il faut que le microphone soit capable de capter correctement la voix et les ordres émis par l’utilisateur. Sans oublier que le trafic et les klaxons en pleine ville représentent parfois une source de nuisance sonore. Il convient donc de gérer cet écosystème.

Par ailleurs, utiliser la voix pour parcourir l’écran du vélo électrique ou pour choisir le niveau d’assistance se révèle très intéressant. Et ce, tout en conservant le contrôle manuel des vitesses.

Brevets portant sur le contrôle de vélo électrique par un gant connecté

Parallèlement, l’équipementier américain a demandé un brevet pour le contrôle de vitesse de vélo électrique par gestes. Pour cela, un gant connecté, équipé de capteurs, est mis à la disposition du cycliste. Il suffit par exemple d’un pincement entre le pouce et l’index pour engager la vitesse supérieure. De même, un pincement entre le majeur et le pouce permet au cycliste de rétrograder.

Cependant, il faudrait pour cela lâcher la main du guidon, un geste peu pratique pour un freinage d’urgence. Par conséquent, SRAM a imaginé une alternative où il suffit de presser le guidon avec les doigts pour enclencher les vitesses.

Certes un brevet reste une simple invention, mais ces idées méritent une attention particulière afin de découvrir des solutions alternatives beaucoup plus concrètes dans un futur proche.