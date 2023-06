Une montre conçue par Apple et Casio ? Voici à quoi elle ressemblerait !

Dans l’univers des montres connectées, il est possible de trouver des designs plus farfelus les uns que les autres. Et celui d’une montre combinant les caractéristiques de l’Apple Watch et de Casio en fait partie.

La société Teenage Engineering, basée en Suède, n’est pas étrangère à la création de cet étrange invention. Mais cette smartwatch n’est toutefois pas un concept tout droit sorti de leur imagination. Il s’agit plutôt d’une œuvre mise au point par une maison de design nippone.

Une montre Apple Casio plutôt geek !

Le designer à l’origine de ce drôle d’appareil se nomme Carl Hauser. Ayant combiné les éléments d’une smartwatch numérique à ceux d’un bon vieux garde-temps mécanique, la conception de la montre Apple Casio a de quoi étonner. Et cela est normal, étant donné que son créateur a voulu combiner le meilleur de 2 marques qui sont pourtant très différentes.

D’un côté, il y a la praticité des fonctions de l’Apple Watch et de l’autre il y a la robustesse des montres Casio. Allez savoir pourquoi, leur assemblage à donner un garde-temps unique en son genre. C’est une invention qui sort complètement de l’ordinaire. Mais qu’à cela ne tienne, il ne s’agit que d’une esquisse en image. Cette dernière n’est pas encore sortie. Voilà pourquoi ce modèle a attiré l’attention de nombreux geeks.

Une hybridation étrange, mais fonctionnelle

Carl Hauser n’a jamais été enchanté par l’autonomie de la batterie de la smartwatch d’Apple et a finalement opté pour une Casio. Et c’est alors que le designer a eu l’idée d’une montre hybride carrée dotée d’un grand cadran et de boutons physiques pour régler la minuterie ou naviguer dans le menu.

Ces boutons pourraient servir d’aiguilles pour indiquer l’heure. Mais il serait judicieux de tester correctement ce dispositif afin de pouvoir vérifier cette information. Puis, l’affichage de cette montre connectée indiquerait l’heure en format analogique ou numérique.

Montre Apple Casio, un design gris anthracite

Ensuite, contrairement aux smartwatch présentant de nombreuses associations de couleurs, le design de cet appareil a été pensé différemment. Le cadran, les boutons et le bracelet de la montre connectée Apple Casio sont tous d’un gris anthracite uni. Il peut sembler que cette couleur soit plutôt fade de prime abord. Cependant, en y regardant de plus près, cela donne un réel charme à la tocante digitale.

Puis, afin de lui donner un style industriel, cette montre connectée est dotée de vis proéminentes. Elles sont sur chacun des trois côtés et entourent le cadran. Et le bouton de réinitialisation ponctué d’une touche d’orange est aussi notable sur le côté de l’écran. Il complète très bien le look de cette smartwatch, la rendant assez excentrique.

Une aération mystérieuse sur les côtés

Pour finir, il s’avère que le concept de la montre Apple Casio intègre une aération sur les 2 côtés. Est-ce parce qu’il y aura des haut-parleurs à cette place ou parce que les circuits de cette smartwatch ont besoin d’être refroidis lorsqu’elle est en marche ? Nul ne peut le dire.

Le mystère reste complet. Quoi qu’il en soit, le concepteur n’en a pas précisé l’utilité. En fait, il y a peu de détails sur les caractéristiques réelles de cette montre connectée. Cela dit, si jamais une smartwatch collaborative entre Apple et Casio voit le jour, ce sera celle-ci !