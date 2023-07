Une bonne et une mauvaise surprises si vous attendez l’Apple Watch Ultra 2

La plus grande surprise qu’Apple ait faite en matière de smartwatch a été la sortie de l’Apple Watch Ultra 2. Elle présente le plus grand changement de design depuis le lancement de la première montre connectée de la marque.

Mais il semble aujourd’hui qu’un autre changement majeur soit à venir, sauf qu’il pose problème. Voici de quoi il retourne.

Le remplacement de l’écran OLED

L’une des mises à jour les plus attendues par les utilisateurs d’Apple Watch, c’est le remplacement de l’écran OLED et cela, sur tous modèles confondus. Et des rumeurs ont toujours laissé présager qu’il pourrait être remplacé par la technologie microLED. Cependant, selon un rapport de Trendforce, cité par The Elec, la production de cette technologie a été reportée.

Or, un écran muni de cela promet des pixels bien plus petits que les LED classiques. Cela créerait la surprise en améliorant l’affichage de votre Apple Watch Ultra 2. Ce qui, en effet, serait particulièrement efficace pour un petit écran comme celui d’une montre connectée. Votre appareil obtiendrait alors une meilleure qualité d’écran et une plus grande longévité que l’OLED. De plus, les brûlures dues aux écrans plus lumineux pourraient être évitées plus facilement.

Un report qui n’étonne pas

Ce n’est pas la première fois que la marque à la pomme croquée reporte un événement ou une annonce. Et il semble maintenant que la surprise concernant l’Apple Watch Ultra 2 devant arriver le deuxième trimestre 2025 qui avait été suggéré précédemment ne soit plus d’actualité.

Toutefois, il se pourrait qu’une date de sortie soit fixée en début de l’année 2026. Tout en espérant que des obstacles ne viendront pas entraver la réalisation de ce projet. Ce qui signifie que d’un côté, la réduction des coûts de fabrication élevés devrait être résolue d’ici là.

Mais il faut aussi tenir compte du fait que Trendforce dit qu’Apple est encore en phase d’essai. Selon The Elec, cette grande société développe la technologie micro-LED. Sauf que les difficultés techniques et les coûts de fabrication élevés les bloquent.

En quoi est-ce que cela affecte l’Apple Watch Ultra ?

Cette nouvelle risque de bloquer la cadence de sortie annuelle qui est désormais familière à Apple. Ce qui aura également un impact sur l’Apple Watch Ultra 2 et la surprise que cette montre connectée était censée révéler. En effet, il est difficile de savoir si un nouveau modèle de smartwatch suivra. Et si ce sera une version améliorée par rapport à la précédente.

Mais quoi qu’il en soit, si une nouveauté est lancée cet automne par la marque, le public le saura très vite. Les deuxième, troisième et même quatrième Apple Watch Ultra pourraient sortir à l’automne 2023, 2024 ou 2025, avant que la technologie microLED ne soit prête à fonctionner. Il faudra donc s’armer de patience.

Après que la société ait investi un milliard de dollars et plus dans le microLED, il semble donc probable qu’Apple ne soit pas sur le point d’abandonner le projet. Par conséquent, s’il n’y a pas d’autre dérapage dans la production, il est possible qu’Apple sorte une nouvelle Apple Watch Ultra plus tôt dans l’année, par exemple au printemps 2026 plutôt qu’à l’automne suivant.