Top 7 meilleurs antivols pour vélo électrique ou non

Découvrez notre sélection des 7 meilleurs antivols pour vélo électrique ou non, alliant sécurité, praticité et fiabilité. Que vous soyez un cycliste occasionnel ou un passionné de longue date, vous trouverez dans cette liste des solutions fiables, pratiques et sécurisées pour garder votre vélo en toute tranquillité.

Le vol de vélos est malheureusement un phénomène fréquent, surtout en milieu urbain. Pour éviter les mauvaises surprises et protéger votre précieux moyen de transport, investir dans un bon antivol se révèle indispensable. Qu'il s'agisse d'un antivol robuste en U, d'un modèle pliable pour faciliter le transport ou d'une solution polyvalente pour différents types de cadres, découvrez notre sélection des 7 meilleurs antivols vélo en 2024.

ABUS Bordo Granit XPlus 6500 SH : antivol pliant hautement sécurisé avec support On aime Facilité de transport et de montage

Résistance élevée aux tentatives de vol On aime moins Poids relativement élevé Promo -38% Antivol pliable ABUS Bordo Granit XPlus 6500 SH avec support - Antivol vélo en acier trempé - Niveau de sécurité ABUS 15-110 cm - Noir 169.95 € 104.95 € Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Le Bordo 6500K Granit associe une sécurité maximale (score 15/15 selon Abus) avec la praticité d'un antivol pliable. Cet antivol se compose de 6 segments rivetés ensemble pour former une chaîne de 90 cm une fois déplié. Ses 5,5 mm d'épaisseur et son système de verrouillage XPlus en font une barrière redoutable contre les voleurs. Pesant 1,7 kg, cet antivol est livré avec un support qui peut être fixé au cadre du vélo. Caractéristique techniques Poids : 1670 g

Matériau : Acier trempé

Connectivité : Non

Type d'antivol : Pliant

Attache sur cadre : Oui

Nombre de clés : 2

U 435 ABUS : Antivol discret pour votre vélo électrique On aime Léger et compact

Anse plus long On aime moins Moins résistant à certaines effractions U 435 ABUS Un antivol très haute sécurité et discret Voir l'offre Decathlon, enseigne française spécialisée dans l'équipement sportif, propose une vaste sélection de vélos électriques et d'accessoires répondant à tous les besoins comme les antivols. Parmi les antivols en U qu'ils proposent, le modèle U 435 ABUS. Ce dernier offre un parfait équilibre entre sécurité et commodité. En fait, en termes de sécurité, il est noté 13/15 par Abus. L'Anse de 30 cm permet de sécuriser deux vélos ou le cadre et la roue à un point fixe, tandis que son support de montage sur cadre s'adapte aux tubes ronds de diamètre 15 à 35 mm. Caractéristiques techniques Poids : 1,744 kg

Matériau : Acier

Connectivité : Non

Type d'antivol : U

Attache sur cadre : Non

Nombre de clés : 2

Zéfal K-Traz : double verrouillage pour une sécurité accrue de votre vélo On aime Double verrouillage

Antivol polyvalent On aime moins Utilisation d'un code à la place de clés

Moins pratique Zéfal K-Traz Le meilleur antivol à code pour VAE Voir l'offre Le Zéfal K-Traz C8 est un antivol à code pour vélo à assistance électrique. Ce dernier bénéficie d'un système de verrouillage renforcé à 4 chiffres. Doté d'un câble spiralé de 185 cm de long, cet antivol à code vient pour sécuriser des vélos, des trottinettes ou des scooters électriques. Il se fixe facilement sur votre vélo grâce au support fourni, qui s'adapte aux tubes de 18 à 36 mm de diamètre. D'ailleurs, en raison de sa conception robuste, l'antivol C8 résiste aux chocs et aux torsions, protégeant ainsi efficacement votre vélo. Caractéristiques techniques Poids : 540 kg

Matériau : Fil en acier torsadé flexible avec gaine vinyle haute résistance

Connectivité : Non

Type d'antivol : U

Attache sur cadre : Non

Nombre de clés : système à barillet 4 chiffres

Kryptolok Standard W/Flex : antivol vélo avec câble flexible On aime Compacité et facilité de transport

Support de transport inclus On aime moins Moins robuste que certains modèles en U Promo -20% Kryptonite Antivol en U Kryptolok Standard W/Flex - Antivol Vélo avec Câble Flexible, Cadenas pour Vélos, Niveau de Sécurité 6/10, Conçu pour Résister 61.10 € 48.98 € Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Kryptonite jouit d'une excellente réputation en matière d'antivols pour vélos, motos et scooters. Sa gamme variée va des antivols en U aux chaînes, en passant par les antivols pliants et les câbles. Ainsi, si vous recherchez la quintessence de la sécurité, l'Antivol l en U Kryptolok Standard W/Flex est un choix incontournable. Il allie une excellente résistance à une grande facilité d'utilisation et de transport. Le câble flexible fourni permet d'ajouter des points de sécurité supplémentaires. Fabriqué en acier trempé de 12,7 mm , cet antivol en U de Kryptonite allie résistance aux attaques physiques et polyvalence d'utilisation. Parfait pour sécuriser votre vélo dans divers environnements. Caractéristique techniques Poids : 1,66 kg

Matériau : Acier trempé

Connectivité : Non

Type d'antivol : U

Attache sur cadre : Oui

Nombre de clés : 3

Antivol d'accessoires : une option économique pour une protection de base On aime Léger et compact

Facile à transporter On aime moins Niveau de sécurité Antivol d'accessoires à clé Un antivol très économique Voir l'offre Cet accessoire antivol de Decathlon protège les VAE contre les vols opportunistes. Son câble spiralé d'une longueur de 1 mètre permet de répondre aux besoins les plus élémentaires. Le fait qu'il ne nécessite pas de support spécial pour le transport en fait une solution pratique au quotidien. Cependant, sa finition de base reflète son positionnement d' antivol d'entrée de gamme, avec un boîtier contenant le mécanisme de verrouillage dont la robustesse pourrait être améliorée. Avec son système de verrouillage à clé et son prix abordable, il offre une sécurité décente pour un usage quotidien. Caractéristiques techniques Poids : 200 kg

Matériau : Acier

Connectivité : Non

Type d'antivol : Câble

Attache sur cadre : Non

Nombre de clés : 2

AUVRAY City Lock : une solution pratique et efficace On aime Serrure à clé pour sécurité renforcée

Design esthétique On aime moins Longueur réduite AUVRAY City Lock Un antivol pliable pour un rangement facile Voir l'offre L'AUVRAY City Lock est un antivol articulé de 85 cm, alliant simplicité d'utilisation et sécurité renforcée, idéal pour les déplacements en ville. Son format pliable permet un rangement facile dans le support intégré sur la structure du vélo, offrant ainsi une solution de transport ergonomique. Avec un diamètre d'articulation de 5 mm et une finition en nylon noir mat, cet antivol allie fonctionnalité et esthétique. La serrure à clé assure une sécurité renforcée pour votre vélo, vous permettant de vous déplacer en toute tranquillité. Caractéristiques techniques Poids : 850 kg

Matériau : Acier

Connectivité : Non

Type d'antivol : Pliant

Attache sur cadre : Oui

Nombre de clés : 2

AXA Flex Mount : un antivol adapté à différents tubes de cadre On aime Une solution pratique

Compatible avec plusieurs modèles AXA On aime moins L'installation moins sécurisée que celle d'un antivol fixé AXA Flex Mount Un antivol de qualité avec un excellent niveau de sécurité Voir l'offre Les sangles Flex Mount d'AXA sont une solution pratique pour attacher facilement un antivol au cadre d'un vélo. Ces sangles de montage flexibles s'adaptent à une variété de tubes de cadre et sont compatibles avec plusieurs modèles de la marque AXA, tels que le Solid Plus, le Victory et le Defender. Elles constituent une solution idéale lorsque votre cadre ne dispose pas de trous de montage pour un antivol à anneau ou un porte-bouteille, mais que vous souhaitez tout de même fixer un antivol pliable sur le cadre. Caractéristiques techniques Longueur : 70 cm

Matériau : Acier trempé

Connectivité : Non

Type d'antivol : Bandes de fixation

Attache sur cadre : Oui

Nombre de clés : 2

FAQ

Quels sont les types d'antivols disponibles sur le marché ?

Il existe plusieurs types d'antivols pour vélo, notamment les antivols en U, les antivols pliants, les chaînes, les câbles et les antivols à cadre. Chaque type a ses propres avantages en termes de sécurité, de facilité d'utilisation et de portabilité.

Quel est le niveau de sécurité d'un antivol en U ?

Le niveau de sécurité d'un antivol en U est généralement évalué sur une échelle de 1 à 15, avec 15 étant le niveau le plus élevé de protection. Les antivols en U avec un score élevé offrent une résistance supérieure contre les tentatives de vol.

Quelles sont les marques d'antivols réputées sur le marché ?

Certaines des marques d'antivols réputées sur le marché incluent ABUS, Kryptonite, AXA, Onguard, Zéfal et Squire. Ces marques proposent une gamme variée d'antivols avec différents niveaux de sécurité et de fonctionnalités.

Les antivols sont-ils couverts par une garantie ?

Oui, la plupart des fabricants d'antivols offrent une garantie sur leurs produits, généralement pour quelques années. Assurez-vous de vérifier les termes et conditions de garantie avant d'acheter un antivol.

Quels sont les points à surveiller lors de l'utilisation d'un antivol ?

Veillez à vérifier régulièrement l'état de votre antivol, en particulier les parties exposées à l'usure ou à la corrosion. Assurez-vous également de garder vos clés en sécurité et ne les laissez pas attachées à votre vélo de manière visible.

Pour choisir le bon antivol, vous devez tenir compte de plusieurs facteurs. notamment le niveau de sécurité souhaité, le type d'antivol qui convient le mieux à votre situation (en fonction de la zone de stationnement, de la fréquence d'utilisation, etc.), et votre budget.

Pour une protection maximale, assurez-vous de bien attacher votre antivol à un point fixe solide, comme un support à vélo spécialement conçu ou un poteau métallique robuste. Passez l'antivol à travers le cadre du vélo et au moins une roue pour dissuader les voleurs.