Si vous aimez soulever de la fonte et que vous cherchez à sculpter votre corps de la meilleure manière possible, il vous faut une montre connectée de musculation. Cet appareil sera capable de relever vos performances en bonne et due forme.

Les modèles actuels de montres connectées sont dotés de fonctionnalités étonnantes qui permettent aux amateurs de HIIT, de spinning, de course sur tapis ou de CrossFit de se muscler comme il se doit. Voici un top des modèles qui ont présentement la côte.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Garmin Forerunner 955 Note : 9,7/10 Découvrir Garmin Vivoactive 4 Note : 9,5/10 Découvrir Apple Watch Series 8 Note : 9,2/10 Découvrir

Garmin Forerunner 955 Solaire, la meilleure montre connectée qui soit pour la musculation

Caractéristiques techniques Dimensions : 46,5 x 46,5 x 14,4 (mm)

Écran : Antireflet, 260 x 260 pixels

Poids : 53 g

Étanchéité : 5 ATM

Autonomie : jusqu’à 15 jours/20 jours avec recharge solaire

Parmi toutes les smartwatch produites par la marque Garmin, la Forerunner 955 est sans nul doute la meilleure montre qui soit adaptée à la musculation. Capable de mesurer un grand nombre d’activités sportives, vous pourrez effectuer tous les exercices physiques qui soient. Et elle est également dotée d’une fonction de contrôle des performances qui indique si vous êtes en surmenage ou en sous-entraînement.

Elle peut suivre vos exercices de cardio et compter automatiquement vos exercices de développé couché, de redressement assis, de curl, d’extension des triceps, de row, de deadlift, d’haltères et bien plus encore. Et il est possible de modifier manuellement le nombre d’exercices pris en compte par la montre. Puis, tout utilisateur peut créer un journal de bord qui comptabilise ses exploits en employant Garmin Connect. C’est l’application phare de la marque.

Analyse approfondie de la condition physique et du sport pratiqué

Excellente autonomie

Le grand cadran de la montre ne convient pas aux petits poignets

Pas de haut-parleur sur la montre

Garmin Forerunner 955 Solaire

Garmin Vivoactive 4, une référence dans le monde du multisport

Caractéristiques techniques Dimensions : 45.1 × 45.1 × 12.8 mm

Écran : Antireflet, 260 × 260 pixels

Poids : 50.5 g

Étanchéité : 5 ATM

Autonomie: jusqu’à 8 jours et Mode GPS avec musique : jusqu’à 6 heures

Afin de renforcer vos biceps, la 2ème meilleure montre connectée à prendre en considération pour la musculation est la Garmin Vivoactive 4. Cette smartwatch multisport est pourvue de programmes spécifiques.

Son écran est notamment capable d’afficher des exercices animés de cardio, de musculation et de yoga. Certains sont pré-chargés dedans et il est possible d’en télécharger d’autres à partir de Garmin Connect. Mais officiellement, cette smartwatch est déjà très pratique, car plus de 20 sports sont intégrés à l’intérieur. Et si vous désirez recevoir des conseils pour pouvoir gérer vos séances d’entraînement, elle est aussi dotée de Garmin Coach.

Et ses autres fonctionnalités comme l’oxymètre de pouls, le moniteur d’énergie body battery et l’application suivie de l’hydratation sont également très utiles lors de longues séances d’entraînement.

Conçue pour la pratique de tous les sports et également pour la vie active

Montre connectée d’excellente fabrication

Utilise plusieurs applications pour smartphone

Nombre excessif de badges

Garmin - Vívoactive 4 - Montre connectée GPS Multi-sports & Santé - Entraînements Personnalisés - Musique au poignet, Garmin Pay - Autonomie Longue

GPS (satellite): oui

Écran tactile: oui

Apple Watch Series 8, une référence parmi les athlètes

Caractéristiques techniques Dimensions : 38 x 45 x 10,7 mm

Écran : Retina OLED LTPO 396 x 484 pixels

Poids : 39,1 g

Étanchéité : 5 ATM

Autonomie : 18 heures

Si le fait de devoir tout le temps manier l’écran de votre smartwatch lors d’une séance de musculation vous dérange, porter une Apple Watch résout ce problème. En effet, la Series 8 est aussi considérée comme la meilleure montre de musculation en raison de sa fonction « détection automatique d’activité ».

Elle identifie immédiatement les mouvements que le porteur fait et enregistre ces données. Vous n’avez pas à appuyer sur un bouton. Cela fait partie de son programme dénommé « strength training profile » qui enregistre la durée de l’entraînement, les calories brûlées et la fréquence cardiaque.

L’Apple Watch Series 8 mesure également très bien les exercices HIIT (High-intensity interval training) tels que le saut à la corde, de yoga, de musculation, de renforcement fonctionnel et bien d’autres encore. Et pour éviter d’être que les capteurs de la smartwatch ne soient gênés par la transpiration, il est possible d’y remédier en utilisant un bracelet de fréquence cardiaque Bluetooth, car l’Apple Watch peut également se connecter à des accessoires de fitness basés sur Bluetooth.

Précisions des mesures

Suivi automatique des activités

La transpiration peut rendre les capteurs de fréquence cardiaque au poignet imprécis

Faible autonomie de la batterie

Apple Watch Series 8 GPS, Boîtier en Aluminium Minuit de 41 mm, Bracelet Sport Minuit - Regular

Mesurez votre taux d’oxygène s...

Faites un électrocardiogramme ...

Coros Pace 2, la smartwatch la plus légère de toutes

Caractéristiques techniques Dimensions : 42 x 42 x 11.7mm

Écran : LCD à mémoire permanente 240 x 240 64 couleurs

Poids : 35g-36g Avec bracelet en silicone

Étanchéité : 5 ATM

Autonomie : 30 heures Connecté au GPS et au QZSS

À l’instar des montres de fitness plus onéreuses, la Coros Pace 2 est également un excellent choix en matière de montre connectée de musculation. Elle possède plusieurs fonctionnalités alors que son prix est plus abordable que celui des modèles cités ci-dessus.

Et vu son aspect, cette smartwatch sportive est idéale afin de faire du sport en salle. En choisissant la Pace 2, vous avez également accès à EvoluLab, la solution d’entraînement de Coros. Cette application transforme toutes les données récoltées en informations exploitables. De cette manière, il vous sera plus facile d’atteindre vos objectifs en termes de musculation.

Elle possède un bouton principal du cadran et un bouton arrière plus petit. Elle fournit des données de suivi des pas, du sommeil et des calories brûlées. Tout comme elle surveille très bien comment la fréquence cardiaque de son propriétaire évolue 24 heures sur 24.

30 heures d’autonomie en mode GPS activé

Navigation en toute simplicité

Trop légère comme les montres bon marché

Bouton rotatif difficile à utiliser pour faire défiler les écrans des champs de données

COROS Montre de Sport GPS de qualité supérieure Pace 2 avec Bracelet en Nylon ou en Silicone, Moniteur de fréquence Cardiaque, Batterie GPS complète

Modes d'entraînement par inter...

Mesures de puissance de foncti...

Polar Vantage V2, la plus endurante de tous les smartwatch pour la musculation

Caractéristiques techniques Dimensions : 47 x 47 x 13 mm

Écran : MIP 240 × 240 pixels

Poids: 52 g

Étanchéité : 10 ATM

Autonomie : 100 h ou 4 jours et demi ou 168 h en mode économie

La prochaine montre connectée de ce top est la Polar Vantage 2. Ce modèle est, en apparence, comme une montre de musculation de compétition. Elle combine tous les critères requis pour la musculation. Et les fonction « Training Load Pro » et « Recovery Pro » sont dans le programme de la montre.

Ce qui rend cette smartwatch spéciale, car elle est capable de calculer rapidement le niveau d’intensité de vos efforts. Ce qui veut dire que vous saurez quand est-ce que vous êtes productif ou non. Mais c’est surtout au niveau de son endurance qu’elle surpasse tous les autres modèles. Son autonomie est en moyenne de 100 heures (4 jours et demi). Tandis qu’elle dispose d’une excellente étanchéité, car il est même possible de l’emmener nager jusqu’à 100 mètres de profondeur.

Pas de notifications durant vos entraînements

Plus de 130 exercices pris en charge la montre

Montre non tactile

Certains utilisateurs trouvent l’interface difficile à utiliser avec les boutons

Polar Vantage V2 - GPS Montre Connectée Running et Triathlon Premium - Mesure de la Fréquence Cardiaque au Poignet pour Course à pied, Natation, Cycli

Les outils de suivi de la char...

Utilisez Polar Vantage V2 avec...

Suunto Core, une petite merveille avec un bon rapport qualité/prix

Caractéristiques techniques Dimensions : 49,1 x 49,1 x 14,5 mm

Écran : Cristal minéral

Poids : 64 g

Étanchéité : 3 ATM

Autonomie : 12 à 18 mois

En avant dernière position, la Suunto Core est une référence si vous désirez posséder une montre connectée capable d’enregistrer des séances de musculation en mode extrême. C’est une smartwatch dont la durabilité est incroyable. Son bracelet est en élastomère et son boîtier est en aluminium bezel. Ce qui la rend très résistante aux chocs et aux rayures.

Par conséquent, si vous suez beaucoup en soulevant des haltères, les capteurs de la montre fonctionnent toujours. Et il est inutile de l’enlever en allant sous la douche. Elle a une bonne étanchéité de 3 ATM. C’est une montre aussi bien adaptée pour des activités indoor que outdoor.

Dans l’ensemble, il s’agit d’une excellente montre pour le bodybuilding, qui conviendra à ceux qui souhaitent une montre pouvant les accompagner à la salle de sport comme à la plage.

Donne Heure de lever/coucher du soleil

Qualité de fabrication robuste

Certains utilisateurs trouvent que l’affichage est trop faible

L’alarme de tempête épuise la batterie

Suunto Core Montre de Sport Outdoor avec Altimètre, Baromètre et Boussole

La combinaison de l'altimètre,...

Double affichage de l'heure, d...

Fitbit Versa 4, un bon compromis pour se muscler

Caractéristiques techniques Dimensions : 40.5 mm L x 40.5 mm l x 11.2 mm H

Écra n : tactile

Étanchéité : 5 ATM

Autonomie : plus de 6 jours

Enfin, pour clore ce classement des meilleures montres connectées faites pour la musculation, la Versa 4 produite par Fitbit. Cette smartwatch peut être d’une grande utilité lorsque vous pratiquez des exercices de musculation.

C’est surtout en raison de Fitbit Coach, obtenue grâce à l’offre Premium, que cette smartwatch mérite de figurer dans ce classement. Cette application donne accès à de nombreuses astuces en matière d’entraînement. Et si vous devez suivre un régime spécifique pour mieux vous muscler, elle est capable de vous concocter un « diet plan » riche en protéines et en fibres.

Il suffit de suivre les instructions données et pendant vos entraînements. Votre Versa 4 enregistrera vos données et vous dira si vous avez perdu des calories ou non tout en surveillant votre fréquence cardiaque. Par contre, elle ne peut pas directement détecter vos mouvements quand vous faites du développé couché ou des pompes.

Prise en charge de l’assistant Google et d’Alexa

Parfaite pour les utilisateurs recherchant une petite montre de musculation

Pas faite pour le bodybuilding en termes d’analyse post-entraînement

Fitbit Coach nécessite une formule d’abonnement

Montre connectée sport Fitbit Versa 4 avec GPS intégré et jusqu'à 6 jours d'autonomie de batterie - compatible avec Android et iOS, Bleu cascade/alumi

Compatible avec iOS 15 & Andro...

Conçu pour mieux t’entraîner: ...

FAQ

Vous connaissez maintenant quelles sont les montres connectées les plus en vogue pour la musculation. Sauf que des questions peuvent encore être un peu floues dans ce domaine

Comment choisir la meilleure montre capable d’évaluer vos performances en termes de musculation ?

Presque toutes les smartwatch actuelles peuvent suivre votre entraînement cardio, qu’il s’agisse de la pratique d’un sport en salle ou non. Cependant, si vous investissez de l’argent dans une montre connectée dédiée pour le bodybuilding, il faut s’assurer qu’elle contiennent des profils d’entraînement ou de musculation adéquats.

Comment doit être l’affichage et la taille de bracelet d’une telle montre ?

Une personne portant un tracker possédant un bon affichage et un bracelet de bonne taille est certaine de pouvoir accomplir tous les exercices qu’elle veut exécuter sans soucis. Le confort est l’une des clés de la réussite d’une séance de musculation. Il est important de le noter.

Mais vous devriez éviter de mettre des smartwatch de grande taille si vous soulevez de la fonte. Un écran trop large peut entraver votre concentration si vous avez toujours tendance à regarder votre montre. En choisissant un modèle de taille moyenne vous aurez tendance à privilégier la réalisation de vos objectifs. Il ne faut pas oublier qu’une montre faite pour la musculation n’est qu’un outil de mesure. C’est vous qui gérez personnellement votre rythme.

Que doit indiquer la fonction fréquence cardiaque ?

La majorité des montres connectées ont une fonction surveillance de la fréquence cardiaque qui est fiable. Les montres Polar, Suunto, Garmin et Apple Watch comptent parmi les meilleurs appareils pour ce travail. Elle permet d’évaluer l’intensité de votre exercice et de voir à quel point votre cœur bat pendant l’activité physique.

Une montre pouvant être couplée avec d’autres accessoires de fitness serait-elle idéale ?

Si vous souhaitez améliorer votre résistance et votre endurance, c’est préférable. Les smartwatch ne sont pas assez précises pour aider les athlètes spécialistes en haltérophilie. Par conséquent, pour avoir de plus amples informations sur leurs performances, ils ont besoin d’accessoires dédiés, comme une sangle de fréquence cardiaque qui peut être connectée à leur montre.

Toutefois, ce n’est pas une obligation pour les personnes désirant seulement sculpter leur silhouette. Dans leur cas, la Suunto Core est un modèle grandement conseillé.

Mais si une analyse plus approfondie de la condition physique est souhaitée, il est préférable de rechercher des montres qui prennent en charge les accessoires ANT+ ou Bluetooth.

Une montre de musculation doit-elle être étanche à la sueur ?

Personne ne peut éviter de transpirer durant une séance d’efforts physiques intenses. Après une séance de cardio ou de musculation de haute intensité, si la montre n’a pas un bon indice de protection IP, elle ne durera pas très longtemps. Ce qui fait qu’elle doit être étanche.

De plus, la plupart des montres traditionnelles sont résistantes aux éclaboussures ou ne sont pas conçues pour résister à la baignade. C’est pourquoi il est recommandé d’opter pour des montres qui présentent au moins une résistance à l’eau allant jusqu’à 50 m.

