Test du Crossover Longtail Nakamura : peut-il rivaliser avec le R500E de Decathlon ?

Ce test se concentre sur le Crossover Longtail de Nakamura, un vélo cargo électrique défiant toute concurrence, même celle de la grande marque française Decathlon. En effet, malgré son coût assez élevé de 3.000 euros, il bénéficie d'atouts remarquables que l'on se doit de mettre en exergue.

Le Nakamura Crossover Longtail est une alternative intéressante au vélo électrique Decathlon R500E. Il offre à la fois des performances solides à un prix abordable. Dans ce test approfondi, nous examinons les caractéristiques et les performances du Nakamura Crossover Longtail afin de juger de sa pertinence sur le marché des vélos-cargos.

Caractéristiques techniques Type : cargo

Vitesse max. annoncée : 25 km/h

Application Mobile : Oui

Puissance du moteur : 250 W

Diamètre de roues : 27.5 »

Nombre de vitesses : 9

Poids : 45 kg

Autonomie : 70 km

Prix : 3000 euros

Crossover Longtail : le vélo cargo électrique Nakamura

Intersport a décidé de ne pas laisser le R500E de Decathlon monopoliser le marché du vélo cargo électrique. Pour y parvenir, elle a développé un vélo offrant le même format au même prix (3.000 euros), baptisé Nakamura Crossover Longtail. Mais qu'offre-t-il précisément ?

Tout d'abord, le Nakamura Crossover Longtail n'est proposé qu'en une seule taille. Ce modèle convient aux cyclistes ayant une taille comprise entre 1,60 et 1,90 m. Toutefois, ceux qui mesurent 1,80 m doivent se pencher un peu vers l'avant lors de son utilisation.

Long de 2,20 m, il permet de transporter généreusement des passagers ou des marchandises. En effet, le porte-bagages arrière peut accueillir 80 kg, contre 10 kg pour le panier avant. En revanche, ces dimensions peuvent rendre les manœuvres plus difficiles dans les espaces restreints et demandent quelques précautions au moment de se garer.

Sur le plan esthétique, le cadre ne s'ouvre pas complètement, mais le tube supérieur s'abaisse pour un enjambement facile. En position arrêtée, on peut poser les deux pieds à plat sur le sol.

Un confort de conduite optimal grâce à un excellent équipement

Bien qu'il pèse 45 kg, notre test a révélé une expérience de conduite remarquablement confortable au guidon du Nakamura Crossover Longtail. La selle télescopique et son guidon ergonomique permettent un réglage facile pour s'adapter aux différents types de conducteurs.

Les pneus Schwalbe Super Moto-X offrent une adhérence exceptionnelle sur une grande variété de terrains, garantissant une conduite stable et sûre. Les larges garde-boue enveloppent parfaitement les pneus, même si une bavette supplémentaire aurait été préférable pour éviter les éclaboussures d'eau sur les chaussures.

De même, les passagers sont aussi bien protégés par les garde-boue arrière. Pour assurer la sécurité des enfants, le Nakamura Crossover Longtail dispose d'un arceau de sécurité à double barre. Il comporte également de solides repose-pieds en métal. En outre, des protections en plastique placées sur les roues arrière empêchent tout contact avec les rayons. Sans oublier, les repose-pieds en métal très large et d'une solidité à toute épreuve.

Une autre caractéristique remarquable de ce vélo électrique Nakamura est sa béquille centrale. Cette dernière supporte jusqu'à 100kg, permettant aux enfants de monter sur le vélo en toute sécurité. Pendant cette opération, il convient tout de même de tenir fermement le vélo.

En revanche, notre test du Nakamura Crossover Longtail a été assombri par l'absence d'antivol de cadre. En fait, la sécurité du vélo lors des arrêts minute semble impossible, sans compter qu'il n'y a pas d'emplacement pour en ajouter un.

L'application smartphone Naka E-Power, qui permet de verrouiller le moteur à l'aide d'un code à quatre chiffres, compense au moins cette lacune, mais cette mesure de sécurité n'est pas totalement dissuasive et s'avère moins pratique qu'un cadenas à clé.

Performances

Ce vélo électrique Intersport embarque un moteur Naka E-Power Max, comme la plupart de la gamme Nakamura, offrant un couple puissant de 100 Nm. Grâce à cette puissance remarquable, nous avons pu gravir des pentes abruptes avec facilité, même avec une charge importante lors de notre test du Nakamura Crossover Longtail.

Les neuf vitesses Tektro permettent une adaptation fluide à différents terrains, offrant une expérience de conduite agréable et sans effort.

En ce qui concerne son assistance, elle comprend quatre niveaux (Eco, Sport, Smart et Boost). Cependant, les modes Eco et Sport semblent peu adaptés à ce vélo de 45 kg. En mode Sport, le compteur annonce une puissance moteur d'environ 300 W, compensant ainsi le poids de la moto. Pour obtenir un rythme de croisière normal, il faut appuyer fortement sur les pédales.

Contrôle

En mode Smart, la puissance offerte est plus soutenue, atteignant 580 W. Il permet de maintenir une vitesse de 25 km/h avec peu d'efforts et de franchir les pentes sans appréhension. Ce mode permet une progression plus linéaire et conviendra à ceux qui recherchent un peu moins de puissance et plus de contrôle.

En revanche, avec 650 W de puissance, le mode Boost reste sans conteste le plus puissant et le plus adapté à ce vélo surtout lorsqu'il est très chargé. Ce mode peut sembler trop vif au démarrage, surtout lorsque le vélo cargo n'est pas chargé.

Charge maximale de 80 kg

Avec une charge embarquée de 80 kg, le vélo peut grimper des côtes raides de 8%. Toutefois, sa vitesse chute inévitablement à 12-13 km/h.

Comparé à un vélo cargo Decathlon équipé d'un moteur arrière de 58 Nm, le Nakamura Crossover Longtail met un peu de temps à démarrer même à vide et sur terrain plat.

Autonomie

Le Nakamura Crossover Longtail se distingue par son double système de batterie. La batterie principale, d'une capacité de 520 Wh, est intégrée dans le tube diagonal du cadre, sécurisé par un verrou et rechargeable sur le cadre.

Lors de notre test, en utilisant principalement le mode smart, le Nakamura Crossover Longtail a parcouru environ 70 km sur une seule charge. Cependant, la nécessité de retirer la batterie additionnelle lors du stationnement peut être fastidieuse. Cela limite l'utilisation pratique de cette fonctionnalité.

Le vélo est également fourni avec une seconde batterie de 250 Wh, logée dans un compartiment dédié derrière le tube de selle. Le support pivote à 45° pour faciliter l'extraction de la batterie.

Verdict Le Nakamura Crossover Longtail offre un excellent rapport qualité-prix pour ceux qui recherchent un vélo-cargo électrique polyvalent et abordable. Malgré quelques compromis en termes de design et de maniabilité, ses performances solides et son confort de conduite en font un choix pour une utilisation quotidienne en milieu urbain. On aime Riche en équipement

Tige de selle télescopique et pratique

Moteur performant. On aime moins Trop rigide

Pas de verrouillage du cadre.