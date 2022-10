Regardez le robot à 20 000 $ d’Elon Musk n’arrivant pas à marcher

Après la présentation des robots dansants de Boston Dynamic il y a deux ans de cela, le robot de Tesla présenté par Elon Musk est quelque peu décevant.

Tesla a profité de son événement AI Day 2022 pour présenter ses versions prototypes de son robot Optimus. La clause de non-responsabilité qu’Elon Musk a utilisé au tout début de son discours semble toutefois peu engageante. On vous laisse découvrir ce qu’il en est de la qualité de ce robot.

Présentation du robot d’Elon Musk

C’est au cours de l’évènement AI Day 2022 de trois heures qu’Elon Musk et quelques employés ont présenté leur robot. Ils en ont aussi profité pour informer le public sur les robots eux-mêmes et aussi sur le processus de développement de l’IA. Musk semblait être en mode d’autodérision avec ses robots raides et trébuchants. Durant la présentation de son robot, le personnage sûr de lui et optimiste d’Elon Musk n’était pas du tout au rendez-vous. Il a d’ailleurs constamment fait appel à la bonne foi et aux attentes raisonnables du public.

Elon just unveiled the Teslabot and it’s LOOKING AMAZING. Welcome to the future! pic.twitter.com/xgfeOy3yVj — Brianna Wu (@BriannaWu) October 1, 2022

La démonstration directe montrait un robot Optimus squelettique et chargé de fils pouvant marcher seul. Il y avait aussi un autre robot beaucoup moins agile, mais moins rebutant avec ses fils cachés sous un boîtier profilé. Cette deuxième version est toutefois assez instable et risque de basculer à chaque fois.

Si l’on se réfère au contenu de la vidéo de présentation, le modèle à fils peut être attaché au mur et arroser les plantes. Il utilisera alors un gros arrosoir en plastique. Vous pourrez également l’utiliser pour déplacer des objets fins et métalliques. Vous trouverez normale la présence dans votre maison de cette machine humaine avec son prix de moins de 20 000 $.

Les démonstrations portaient surtout sur le traitement des données pour chaque segment du corps du robot humanoïde. Ces parties ont été inspirées de la biologie humaine. Selon Elon Musk, cette démonstration visait surtout à convaincre des personnes talentueuses du monde entier à aider Tesla dans la concrétisation de leurs aspirations.