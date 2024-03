Ce lac cachait des centaines d’Apple Watch. La raison est stupéfiante !

Le coup de cœur de Julie❤️ Envie d’acheter une montre connectée ? Voici la meilleure du mois de mars 2024 Julie – Journaliste technplay.com Apple Watch Series 9 (41 mm GPS) Smartwatch avec boîtier en aluminium et boucle sport lumière stellaire Voir l'offre Notre test

Un plongeur professionnel, Darick Langos, a fait une étrange découverte lors de ses explorations sous-marines dans la région de Chain O'Lakes, en Illinois. Au cours de ses recherches, le spécialiste en détection de métaux est tombé sur plus de 200 Apple Watch immergées depuis des années au fond du lac. Certaines de ces montres connectées étaient même encore fonctionnelles, malgré leur long séjour dans l'eau.

Les Apple Watch, une cible privilégiée pour les voleurs

Les produits Apple ont souvent été à l'honneur lors d'histoires insolites, comme l'Apple Watch qui a sauvé une vie ou encore le cas moins glamour des iPhone retrouvés grâce à leur chargeur MagSafe. Mais cette fois-ci, l'affaire semble bien plus complexe et mystérieuse que jamais. L'accumulation de ces objets de valeur au fond d'un lac pose plusieurs questions :

Plusieurs hypothèses sont envisagées pour expliquer la présence de cet important ensemble d'Apple Watch au fond du lac. Il pourrait s'agir du fruit d'une série de vols qui aurait conduit leurs auteurs à se débarrasser des objets volés dans le lac afin d'éviter d'être pris en flagrant délit. Ce mode opératoire n'est pas étranger puisque de nombreux cas similaires ont déjà été observés avec d'autres produits, tels que les smartphones, bagues ou lunettes.

Certaines montres connectées retrouvées étaient donc toujours en état de marche malgré la durée d'immersion et l'environnement aquatique. En effet, l'Apple Watch dispose d'une résistance à l'eau, ce qui peut expliquer cette surprenante découverte. Toutefois, il reste impressionnant de constater la robustesse de ces objets après des années au fond du lac.

Quel avenir pour ces montres connectées retrouvées ?

Darick Langos compte bien tenter de rendre ces montres à leurs propriétaires légitimes. Grâce à ses compétences en détection de métaux, il espère réunir assez d'indices pour remonter jusqu'à eux. Certains éléments, comme le numéro de série présent sur chaque Apple Watch, pourraient être d'une grande aide dans cette démarche.

Devant l'ampleur de la tâche, notre plongeur-chercheur pourrait s'appuyer sur la communauté d'utilisateurs Apple pour retrouver les propriétaires des montres. Des groupes sur les réseaux sociaux consacrent déjà leurs efforts à répertorier et partager des informations sur les objets perdus ou volés, facilitant ainsi leur restitution. Ainsi, avec l'aide de ces internautes dévoués, il pourrait être possible d'identifier et de retrouver les propriétaires des Apple Watch immergées.

L'affaire des Apple Watch découvertes au fond d'un lac s'avère des plus insolites. Elle interpelle sur les raisons de cette accumulation massive et met en lumière la sécurité des objets connectés face aux voleurs. De plus, elle souligne une fois de plus la robustesse des produits Apple, certaines montres étant encore fonctionnelles malgré leur longue immersion dans l'eau. Enfin, elle évoque le potentiel solidaire de la communauté Apple pour permettre à leurs propriétaires légitimes de récupérer leurs biens perdus ou volés. Une affaire à suivre de près !