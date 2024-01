Il reçoit par erreur les millions de bonus de Tom Holland pour Spider-Man !

Tom Holland a failli perdre ses millions de bonus pour Spider-Man suite à cette bourde ! Vous n’allez pas croire ce qui s’est passé ensuite !

L’acteur britannique Tom Hollander a révélé qu’il avait reçu par erreur les millions de son collègue Tom Holland. A noter que ce dernier est connu pour faire partie des acteurs Spider-Man qui a donné vie à l’homme araignée.

Tom Hollander a découvert l’erreur dans un courriel, l’informant du versement d’une prime au box-office pour le film « The Avengers ». Entre temps, il a déjà reçu un cachet de 30 000 dollars après avoir animé une émission de la BBC.

Bien qu’il ne soit pas apparu dans ce film, il a reçu une somme d’argent étonnante à « sept chiffres ». Tom Hollander a pris cette erreur avec humour, déclarant qu’il y a des hauts et des bas dans la vie d’un acteur.

Qu’est devenu les millions de Spider-Man ?

L’erreur de paiement entre Tom Hollander et Tom Holland est survenue en raison de la confusion entre leurs noms. Tom Hollander en avait parlé ouvertement lors d’une émission télévisée. Les millions de Bonus de Spider-Man ont donc été remis à son véritable destinataire.

Celui qui incarne l’écrivain Truman Capote dans l’anthologie de FX, Feud : Capote Vs. The Swans, a pris la situation avec grâce. Tom Hollander reconnait que « cela fait partie des hauts et des bas de la carrière d’un acteur ».