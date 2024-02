Combien de femmes a eu Elon Musk ? Nous vous révélons le nombre

Vous êtes curieux de savoir combien de femmes a eu Elon Musk, le patron de Tesla ? Cet article va mettre un terme aux nombreux spéculations et controverses sur le sujet !

La vie amoureuse d’Elon Musk, le numéro un de Tesla n’est pas de tout repos ! Complexe, sa vie personnelle fait le sujet de nombreux débats et spéculations. Entre mariages, concubinages et plusieurs enfants, voici les conquêtes qui ont composé et compose la vie amoureuse d’Elon Musk !

Les épouses avant les divorces

Elon Musk a rencontré sa première femme, Justine Wilson, à l’université Queen’s, dans l’Ontario, au Canada. Ils se sont mariés en 2000 et ont eu cinq enfants ensemble, dont des jumeaux et des triplés. Le couple s’est séparé en 2008.

Ensuite, celui qui est à la tête de Neuralink a épousé l’actrice Talulah Riley en 2010. Après un divorce en 2012, ils se sont remariés en 2013, pour finalement divorcer à nouveau en 2016. Le couple n’a pas eu d’enfant ensemble.

Les autres relations d’Elon Musk

En 2017, le public fut surpris de découvrir Elon Musk en couple avec Amber Heard, après que cette dernière s’est séparée de Johnny Depp. Bien que leur relation n’ait pas été confirmée publiquement, leur relation va bien au-delà d’une simple amitié. Sauf que le couple s’est séparé à moins d’un an d’idylle.

Grimes, de son vrai nom Claire Boucher, est par la suite entrée dans la vie d’Elon Musk. La musicienne canadienne a partagé la vie de l’homme le plus riche du monde pendant près de 3 ans. De cette union sont nés deux garçons et une fille.

En 2021, Musk est en couple avec Shivon Zilis, un cadre de Neuralink. Il a eu des jumeaux avec elle, ce qui rapporte le nombre d’enfants d’Elon Musk à 11 enfants. Depuis 2022, les rumeurs affirment qu’il sort avec l’actrice australienne, Natasha Bassett.