Combien d’enfants a Elon Musk ? Nous vous révélons la descendance

Connaissez-vous tous les enfants composant la progéniture grandissante d’Elon Musk ? Non ? Venez rencontrer sa progéniture et leurs mamans.

En juin de cette année, Elon Musk a commenté le déclin de la population aux Etats-Unis sur Twitter. Il affirme qu’il « faisait sa part » pour réparer ce qu’il pensait être un désastre démographique. Son commentaire refait surface après la révélation de l’arrivée de deux nouveaux jumeaux en novembre de l’année dernière. Cela porte le nombre de ses enfants à neuf. Voici un aperçu de sa progéniture grandissante.

I mean, I’m doing my part haha — Elon Musk (@elonmusk) June 14, 2022

Les mystérieux jumeaux

Photo : shivonzilis.com

Ces enfants sont le fruit de la relation entre Elon Musk et Shivon Zilis. Cette experte en intelligence artificielle aurait travaillé pour l’entreprise pendant cinq ans. Business Insider a déclaré que le couple a accueilli leurs jumeaux en novembre 2021. Zilis et Musk auraient déposé des documents juridiques pour modifier les noms des jumeaux afin de refléter celui de leur père.

Cette révélation en a choqué plus d’un. Musk et son partenaire la musicienne Grimes ont en effet accueilli un bébé par mère porteuse en décembre de la même année.

Nevada Musk

Photo: @elonmusk/Instagram

Enfant qu’Elon Musk a eu avec sa première épouse, Justine Wilson, Nevada est malheureusement décédé à l’âge de 10 semaines.

Griffin Musk et Vivian Jenna Wilson, les enfants d’Elon Musk et de Wilson

Photo: @elonmusk/Instagram

Nevada, le premier des enfants de Justine Wilson et d’Elon Musk, est décédé à l’âge de dix semaines du syndrome de mort subite du nourrisson. Le couple a ensuite eu recours à une FIV pour donner naissance aux jumeaux Griffin et Vivian Jenna Wilson.

Kai, Saxon et Damian Musk, les triplés d’Elon Musk

@elonmusk/Instagram

Deux ans après l’arrivée de leurs premiers jumeaux, Musk et Wilson ont accueilli des triplés : Kai, Saxon et Damian. Ils sont nés en janvier 2006. Le couple a révélé s’être encore une fois tourné vers le FIV pour les aider à agrandir leur famille. Malheureusement, le couple qui s’est marié en 2000, a divorcé en 2008 et se partage aujourd’hui la garde des enfants.

X Æ A- Xii Musc et Exa Dark Sideræl

Photo: @elonmusk/Twitter

En mai 2018, après plusieurs mariages brisés, Musk a commencé à sortir avec la chanteuse Grimes. Deux ans plus tard, ils ont eu leur fils X Æ A- Xii Musk.

Grimes a ensuite donné naissance à Exa Dark Sideræl, leur deuxième bébé en décembre 2021. Exa Dark Sideræl, surnommée Y, est la première fille du fondateur de SpaceX.