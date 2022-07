La vie amoureuse d’Elon Musk : ses femmes, petites amies et aventures

Elon Musk défraie la chronique avec sa vie amoureuse qui fait fréquemment la une des journaux. A 51 ans, il semble qu’l n’est pas près de s’arrêter.

Elon Musk aurait apparemment eu une brève liaison avec la femme de Sergey Brin en 2021. Ce qui aurait poussé le co-fondateur de Google à demander le divorce plus tôt cette année. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’une des relations de Musk fait ainsi la une des journaux. Voici la liste à jour des relations amoureuses connues d’Elon Musk.

Elon Musk : les femmes qui ont fait partie officiellement de sa vie amoureuse

Voici la liste des femmes qui ont partagé publiquement leur vie avec Elon Musk.

Justine Musk, la première épouse d’Elon Musk

Elon Musk et Justine Wilson se sont rencontrés à l’université Queen’s en Ontario au Canada à la fin des années 1990. Ils finissent par se marier en 2000 et ont élevé ensemble cinq fils. Ce couple a finalement divorcé en 2008.

Talulah Riley

Elon Musk compte aussi Talulah Riley, la star de Westworld en 2008 parmi ses conquêtes. Ils se sont rencontrés dans un bar londonien, se sont tout de suite entendus et se sont mariés deux ans après en 2010. Le couple s’est ensuite séparé en 2012.

Amber Heard

S’il y a bien une femme qui a marqué la vie amoureuse d’Elon Musk dans l’inconscient collectif, c’est bien Amber Heard.

On ne sait pas quand précisément ils se sont rencontrés. Mais apparemment cela se serait passé sur le tournage du film Machete Kills en 2013. Ils sont d’abord devenus amis avant de se mettre en couple. A leur séparation, Musk a aussi tweeté en disant que même s’ils ont rompu, ils restent amis et s’aiment encore.

Grimes (Claire Boucher)

Le couple a fait ses débuts en couple sur le tapis rouge au Met Gala quelques semaines plus tard. Ils ont eu leur premier enfant X AE A-XII en mai 2020. Divorcés en septembre 2021, ils ont quand même eu une fille en mars 2022. Pour le reste de la progéniture d’Elon Musk, voir ici.

Elon Musk : la face cachée de sa vie amoureuse

Si précédemment nous avons listé les relations publiquement affichées par Elon Musk, nous vous livrons ci-dessous quelques une des conquêtes cachées du milliardaire. Si certaines ont été confirmées, d’autres restent aux stades de rumeurs.

Natasha Bassett

Certaines sources affirment qu’Elon Musk et Natasha entretiennent une relation assez tumultueuse depuis quelques années. La vie amoureuse du patron de Tesla est aussi de ce genre.

Shivon Zilis

Le 6 juillet 2022, une publication a rapporté qu’Elon Musk et Shivon Zilis ont eu des jumeaux. Ces derniers seraient venus au monde juste quelques semaines avant l’arrivée d’un autre enfant d’Elon Musk avec Grimes.

Nicole Shanahan : dernier volet de la vie amoureuse d’Elon Musk

La vie amoureuse d’Elon Musk est définitevement tumultueuse. Ainsi, l’ex-mari de Shanahan et le patron de Tesla étaient de bons amis avant la brève liaison entre Musk et Shanahan. Sergey Brin aurait accepté les excuses de Musk, mais ils ne sont plus en bons termes. On ne sait toutefois pas si ces rumeurs rapportant que Shanahan ferait partie des femmes de la vie amoureuse d’Elon Musk sont fondées ou pas