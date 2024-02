LignoSat : vous ne devinerez jamais avec quel matériau ce satellite a été fabriqué !

Face à l’augmentation du nombre de satellites lancés chaque année et aux conséquences environnementales de leur détérioration, la NASA et des scientifiques japonais ont mis au point un satellite biodégradable : le LignoSat. Constitué de bois de magnolia, ce petit satellite a été conçu pour minimiser l’impact environnemental lors de sa rentrée atmosphérique et éviter ainsi les dégâts causés par les particules d’aluminium.

Le bois de magnolia et ses avantages

Le choix du bois de magnolia n’est pas anodin. En effet, cette essence de bois est reconnue pour sa résistance et sa stabilité, ayant passé avec succès des tests sur la Station Spatiale Internationale. De plus, son utilisation dans la conception d’un satellite présente plusieurs avantages par rapport aux matériaux traditionnels, dont la réduction des émissions toxiques et l’amélioration de la propreté de l’espace.

Contrairement à l’aluminium et autres métaux utilisés dans la fabrication des satellites, le bois de magnolia ne génère pas de substances nocives lorsqu’il se désintègre dans l’atmosphère. Par ailleurs, les débris de satellites représentent un véritable problème pour les missions spatiales actuelles et futures. Grâce à sa capacité à se désintégrer naturellement, un satellite en bois contribue à réduire la quantité de débris spatiaux.

Le LignoSat, un projet innovant et écologique

Développé par des chercheurs de l’Université de Kyoto, ce minuscule satellite également nommé LignoSat, tient dans la paume d’une main. Grâce à sa taille réduite et sa composition en bois de magnolia, il représente une véritable avancée technologique et écologique et peut répondre aux défis qui se posent en matière de pollution spatiale.

La mise au point du LignoSat est le fruit d’un partenariat international entre le Japon et les États-Unis. La NASA a apporté son expertise en matière de développement de satellites et financé une partie de la recherche sur le magnolia. De leur côté, les chercheurs de l’Université de Kyoto travaillent depuis plusieurs années sur cette innovation destinée à protéger notre planète.

Lancement du premier satellite en bois prévu par SpaceX

Selon différentes sources, le lancement du premier satellite biodégradable en bois pourrait avoir lieu cet été. Le vaisseau spatial Dragon de SpaceX serait en effet un candidat potentiel pour mettre en orbite le LignoSat autour de la Terre. Cette mise en orbite représentera une première historique et démontrera une nouvelle fois que la conquête spatiale n’est pas forcément synonyme de destruction de notre environnement.

Plus de 2 000 satellites sont lancés chaque année, et il est essentiel de trouver des solutions pour réduire leur impact sur notre environnement. En développant le LignoSat, la NASA et les scientifiques japonais montrent que l’innovation technologique peut être alliée à la protection de la planète. Si ce projet connaît un succès commercial, cela pourrait inciter d’autres acteurs du secteur spatial à suivre cet exemple et ainsi contribuer à réduire la pollution spatiale.

