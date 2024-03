Utilisant l'intelligence artificielle ChatGPT, un jeune Britannique a réussi à obtenir près de 100 repas gratuits dans une des chaînes de fast-food les plus célèbres, McDonald's. Il a mis au point une méthode consistant à collecter les tickets de caisse laissés sur les tables par des clients. Grâce à ces précieux sésames, il exploitait le code unique inscrit sur chaque ticket pour ouvrir une session avec ChatGPT et émettre un commentaire négatif à propos de l'établissement.

Pour rappel, ChatGPT est un agent conversationnel alimenté par l'intelligence artificielle conçu pour faciliter diverses interactions en ligne. Avec l'aide de cet outil, notre protagoniste britannique se faisait passer pour un millionnaire et un animateur de podcast tout en envoyant de mauvais commentaires via ChatGPT à la chaîne concernée. En retour, le restaurant offrait généralement un certain nombre de repas gratuits comme dédommagement.

La révélation d'une astuce devenue virale

Ce jeune homme audacieux a finalement été démasqué lorsqu'il a décidé de révéler sa stratégie dans une émission diffusée sur YouTube. Sa méthode a rapidement attiré l'attention des internautes et des médias qui ont alors relayé son astuce pour obtenir des repas gratuits chez McDonald's. Le jeune Britannique a toutefois tenu à préciser qu'il agissait sans mauvaise intention : « Je ne voulais pas leur faire de mal, mais simplement avoir des menus gratuits ».

Cette histoire a suscité un certain nombre de réactions sur les réseaux sociaux et dans les commentaires des articles traitant du sujet. Certains voient en effet le geste de ce jeune homme comme une preuve d'ingéniosité, tandis que d'autres y voient plutôt une indélicatesse ou une fraude de nature abusive. Il convient également de rappeler que la restauration rapide est une industrie ultraconcurrentielle où chaque vente compte pour maintenir une rentabilité souvent fragile.

Le rôle de l'intelligence artificielle dans notre société actuelle

L'utilisation par ce jeune Britannique d'un outil tel que ChatGPT soulève la question non seulement de la moralité de ses actions, mais aussi du rôle grandissant de l'intelligence artificielle (IA) dans la vie quotidienne. En effet, diverses technologies se développent rapidement et permettent d'automatiser des processus autrefois réservés aux interactions humaines. Cela inclut la collecte et l'analyse de données personnelles, ainsi que la communication automatique avec différents services en ligne.

Si d'un côté, l'intelligence artificielle peut permettre de faciliter notre vie quotidienne en étant plus efficace et précise dans ses réponses, elle possède aussi une facette doublement tranchante. En effet, cette technologie peut être utilisée pour exploiter des failles ou contourner des règles établies controlées généralement par les humains. Dans le cas présent, cet utilisateur a profité de la capacité de ChatGPT pour formuler des plaintes non fondées et ainsi profiter de repas gratuits chez McDonald's.