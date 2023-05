Le Dr Geoffrey Hinton est un scientifique primé et ancien employé de Google. Il a récemment exprimé ses préoccupations quant à l’expansion rapide de l’intelligence artificielle (IA) et son potentiel à « détruire le monde ».

Dans une interview avec le New York Times, Hinton a averti que l’IA pourrait être utilisée à des fins malveillantes. Aussi, il a dit qu’il est difficile de prévoir comment l’empêcher. Cette préoccupation est d’autant plus pertinente que la technologie de l’IA continue de se développer rapidement.

L’IA et les réseaux de neurones face au potentiel de détruire le monde.

On considère Hinton comme le « parrain de l’IA » et il a joué un rôle clé dans le développement des réseaux de neurones. C’est cette technologie qui a conduit à la création de chatbots comme Google Bard et ChatGPT. On peut employer ces chatbots pour écrire des présentations, des propositions et même de la programmation. Cependant, Hinton a averti que l’IA est sur le point de prendre en charge plus que des tâches que nous ne voulons pas faire. Il a également exprimé des préoccupations quant à la prolifération de l’IA conduisant à une inondation de faux contenus en ligne.

Les dangers de l’IA.

Une des caractéristiques distinctives des réseaux neuronaux et de l’IA d’apprentissage en profondeur est qu’elle peut utiliser de vastes quantités de données pour s’autoapprendre. Cependant, l’un des effets imprévus de cette puissance est que l’IA peut apprendre des leçons que vous n’aviez jamais anticipées. Hinton a déclaré qu’une IA capable non seulement de programmer, mais aussi d’exécuter sa propre programmation est particulièrement préoccupante. Cela, surtout en ce qui concerne les résultats non intentionnels.

L’IA plus intelligente que les humains.

Hinton a également souligné que l’IA sera bientôt plus intelligente que les humains. Cette prédiction a suscité la controverse, mais il est clair que la technologie de l’IA continuera de se développer et de s’améliorer à un rythme rapide. Cela soulève des questions sur la sécurité et la réglementation de la technologie de l’IA. Celle-ci deviendra de plus en plus capable de prendre des décisions complexes.

Les risques potentiels de l’expansion rapide de l’IA pour éviter de détruire le monde.

Les préoccupations de Hinton sont en contraste frappant avec son enthousiasme initial pour le secteur technologique qu’il a pratiquement inventé. En effet, il a déclaré à Wired en 2014 que le travail sur les systèmes d’IA qui imitent le cerveau humain semble maintenant étrangement prophétique. En fin de compte, la technologie de l’IA est en train de changer le monde, mais elle présente également des défis et des risques importants. Les préoccupations exprimées par Hinton soulignent la nécessité de réglementer la technologie de l’IA et de prendre des mesures pour minimiser les risques potentiels.