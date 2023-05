Comment ajouter ChatGPT à une montre WearOS, Pixel Watch ou Samsung ?

ChatGPT connaît actuellement un succès retentissant dans le monde, et les utilisateurs de montres connectées veulent désormais l’avoir à portée de main. Mais comment faire ?

ChatGPT est une technologie basée sur l’utilisation d’une IA. Et grâce à cela, il est maintenant possible d’avoir de plus amples informations sur des sujets divers en consultant cette IA subjective. Le fait de la placer dans une montre Samsung Galaxy Watch, Pixel Watch ou WearOS peut s’avérer utile. Voici donc comment procéder.

Les étapes d’installation de ChatGPT sur des montres connectées telles que : Galaxy Watch, WearOS ou Pixel Watch

La première chose à faire est d’aller sur Google Play Store à partir de votre smartWatch et de télécharger l’application Wear GPT. Elle vous permettra d’avoir ChatGPT en un rien de temps. Mais il faut bien évidemment que votre montre connectée fonctionne sous WearOS pour que l’installation soit effective.

Mais, si vous ouvrez Wear GPT depuis votre smartphone ou votre ordinateur, il est important de trouver l’onglet « Installer sur d’autres appareils« . Et, une fois que vous aurez appuyé dessus, il vous suffira de sélectionner le nom de votre montre connectée dans la liste qui vous est présentée. C’est ensuite qu’il faudra suivre les étapes suivantes :

Créer un compte Open AI et avoir une clé API

Avant d’avoir ChatGPT sur votre smartWatch, il vous faut une clé API, créée à partir d’un compte OpenAI. Cette étape ne prend pas beaucoup de temps et elle est gratuite.

Pour créer un compte, il faut d’abord se connecter à la plateforme Open AI dans un nouvel onglet. Puis, lors de cette étape, vous pourrez utiliser votre propre compte Google afin de ne pas perdre de temps et le lier directement à la plateforme. Mais, si vous désirez créer un compte rien qu’à vous, c’est aussi votre droit.

Une fois que vous êtes dans Open AI, accédez alors à la section « Clés API » via un autre onglet. Et cliquez sur le bouton « Créer une nouvelle clé secrète« .

Il vous faudra alors copier/coller cette clé dans un fichier dont vous êtes le seul à connaître l’existence. Ainsi, quand vous voudrez vous connecter à ChatGPT via votre montre connectée, vous n’aurez qu’à saisir ce code.

Wear GPT

Mais pour y parvenir, ouvrez le tiroir d’applications de votre smartWatch et appuyez sur « Wear GPT« . Allez ensuite dans « Paramètres » et faites défiler le menu des paramètres vers le bas. Et quand vous trouverez la mention « API Key« , appuyez dessus.

Il s’agit d’une icône en forme de crayon. En tapant dessus vous pourrez entrer la clé API/le code secret que vous aviez précédemment obtenu. C’est ainsi qu’il faut procéder pour profiter de l’application ChatGPT sur votre montre connectée. Il faudra simplement ne pas vous tromper lors de la saisie de ces données. Elles sont plutôt longues.

Ensuite, lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche « Fin » et commencez !Quelques spécificités doivent tout de même être prises en compte. Pour poser une question à ChatGPT depuis votre smartWatch en utilisant votre voix, il faut appuyer sur l’icône du microphone sur l’écran d’accueil de l’application Wear GPT. L’écran d’invite vocale de Google ou Samsung s’affiche et vous pouvez poser la question, puis appuyer sur le bouton d’envoi lorsque vous avez terminé.