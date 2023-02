Comment utiliser ChatGPT ? Guide complet pour essayer l’IA

Ce ne sont pas les aptitudes qui manquent pour l’agent conversationnel d’OpenAI. Afin de profiter au mieux de son potentiel, il faut savoir utiliser ChatGPT.

ChatGPT est devenu un véritable phénomène sur Internet depuis son lancement en novembre dernier. Le chatbot basé sur l’intelligence artificielle fait sensation auprès des internautes pour ses multiples aptitudes. Celui-ci impressionne également pour sa polyvalence. Dans la mesure où on sait utiliser ChatGPT, on peut appliquer ses capacités dans divers domaines.

Accéder à ChatGPT

Notez que l’agent conversationnel est disponible dans une version basique et gratuite. Son développeur OpenAI lancera prochainement une version payante à 20 dollars le mois. Le chatbot est accessible via un site web lui étant entièrement dédié. Il peut aussi être sauvegardé comme une application Windows grâce au navigateur Microsoft Edge. Les plus doués en codage et en programmation peuvent télécharger le code source du chatbot sur GitHub.

Pour pouvoir utiliser ChatGPT, il faut s’enregistrer sur la plateforme. Cette dernière permet les souscriptions rapides avec le compte Microsoft ou Google. L’enregistrement peut aussi se faire avec le numéro de téléphone. Notez que les numéros virtuels ne sont pas acceptés. OpenAI impose la création de comptes pour la collecte de données qui serviront à améliorer le chatbot.

Prise en main de ChatGPT

L’interface d’utilisation de ChatGPT est simplifiée pour faciliter la prise en main.

OpenAI a pensé une interface simplifiée pour permettre au grand public d’utiliser son agent conversationnel. En bas de page, vous avez un espace pour entrer votre requête. Formuler une demande au lieu de poser une question offre de meilleurs résultats. Par exemple : « Expliquer l’apparition de la vie sur Terre » au lieu de « comment la vie est-elle apparue sur Terre ». Par ailleurs, l’interface offre la possibilité de choisir la longueur de la réponse du chatbot.

Vous pouvez demander ce que vous voulez à ChatGPT. Mais l’agent conversationnel s’impose certaines limites. Celui-ci est notamment assez prudent dans ses réponses pour ne pas véhiculer des stéréotypes racistes, sexistes, homophobes et transphobes. Les requêtes concernant ces sujets ou celles faisant de l’incitation à la haine et à la violence sont systématiquement refusées.

Utiliser ChatGPT au lieu des moteurs de recherche ?

ChatGPT est capable de rédiger des dissertations, des articles et même un ouvrage entier. Son succès n’est pas une surprise en soi. C’est seulement une prémisse de ce que le futur sera fait. En effet, on se dirige lentement, mais sûrement, vers un monde abreuvé aux contenus générés par l’intelligence artificielle. Ce type d’outil deviendra de plus en plus performant au fil des générations grâce à l’apprentissage.

L’existence des agents conversationnels comme ChatGPT fait aussi s’interroger sur le futur des moteurs de recherche. La transmission de l’information est plus sympathique avec les chatbots. Cependant, ils sont encore loin de pouvoir supplanter les moteurs de recherche. Les agents conversationnels basés sur l’intelligence artificielle n’ont pas encore une exactitude factuelle irréprochable.