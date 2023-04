Comment supprimer un compte ChatGPT ?

Il se peut que vous n’ayez plus besoin d’utiliser votre compte ChatGPT pour un projet spécifique, ou que vous vous en lassiez tout simplement. Si tel est le cas, vous êtes tombés sur le bon article puisque nous allons vous montrer les différentes étapes à suivre pour atteindre votre but.

Les conséquences de la suppression de votre compte ChatGPT

Pour supprimer votre compte ChatGPT, vous devez suivre quelques étapes. Toutefois, il y a certaines choses que vous devez savoir avant de le faire. Tout d’abord, la suppression de votre compte est permanente. Cela signifie que vous perdrez immédiatement l’accès à votre compte et que vous ne pourrez plus vous connecter.

De plus, la suppression de votre compte entraîne également la suppression de toutes les données liées à votre compte, notamment votre profil, vos conversations et votre utilisation de l’API. Vous ne pourrez pas non plus utiliser l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone associé à votre compte pour créer de nouveaux comptes après avoir supprimé votre compte ChatGPT.

En outre, cette modification est définitive et entraîne des conséquences qui le sont tout autant. Donc, réfléchissez bien avant de vous lancer.

Maintenant que vous êtes au courant des répercussions que cette action peut entraîner, mais que vous souhaitez tout de même prêt à supprimer votre compte, il y a quelques étapes à suivre. Tout d’abord, connectez-vous à votre compte ChatGPT.

Une fois que vous êtes sur l’interface de l’API, sur le coin droit de l’écran, sélectionnez votre nom d’utilisateur.

Une fois cela fait, un menu déroulant apparaîtra et sélectionnez maintenant «Settings ». Une fois dans le sous-menu, vous verrez « Theme », « Export data » et « Delete account ».

Cliquez sur DELETE et une fenêtre de confirmation apparaîtra. Dans cette dernière, vous retrouverez les informations relatives aux conséquences de la suppression de votre compte ChatGPT. S’additionne à cela, différentes parties vides surmontées des informations à fournir que vous devez remplir pour continuer vos actions.

En outre, il vous faudra fournir votre adresse e-mail et remplir le champ en dessous par « DELETE » en majuscule. Une fois que vous aurez rempli tous les champs avec les bonnes informations, le bouton rouge « Permanently delete my account » apparaîtra. Appuyez sur ce bouton et les démarches seront finalisées.

Lorsque vous aurez terminé toutes les étapes susmentionnées, vous serez redirigés vers la page de connexion de ChatGPT. Pour être sûr que votre compte ChatGPT est bien supprimé, saisissez l’adresse e-mail que vous avez renseignée.

Si la suppression s’est déroulée correctement, vous verrez un message qui dit : « Oops ! You do not have an account because it has been deleted or disactivated. If you believe this was an error, please contact us through our help center at help.openai.com ».

En somme, supprimer votre compte ChatGPT ne vous prendra que quelques minutes. Par ailleurs, il en va de même pour la vérification, il vous suffit tout simplement de quelques clics et de saisir vos identifiants.