Naviguer sur Netflix seulement avec vos doigts ? Le rêve se concrétise

Au CES 2024 de Las Vegas, un produit très innovant a été présenté au public. Il s’agit d’une montre connectée Android contenant Doublepoint. Elle permet de naviguer sur la plateforme Netflix avec vos doigts ! Incroyable n’est-ce pas ?

Doublepoint est un logiciel précoce destiné à transformer les smartwatches fonctionnant sous WatchOS d’Android. Le produit devient alors en une sorte de télécommande que l’on peut porter au poignet. Mais voici de quoi il retourne réellement.

Le principe de la navigation par Bluetooth initié par cette smartwatch

Imaginez que vous puissiez tamiser les lumières du salon d’un simple tour de poignet. C’est actuellement une action qui est possible grâce au logiciel de Doublepoint. Il a été conçu par une startup finlandaise. Et il peut transformer une montre connectée Android en un contrôleur polyvalent pour n’importe quel appareil via une connexion Bluetooth.

Vous pourrez alors naviguer sur Netflix en quelques tapotements de doigts. Regarder tout cela en mouvement dans plusieurs démonstrations lors de cet événement de presse était un aperçu fascinant de l’avenir.

Par exemple, si vous agitez votre bras comme s’il s’agissait d’une souris d’ordinateur portable, vous pouvez contrôler l’appareil se trouvant devant vous. Il suffit qu’il soit lié à Doublepoint pour que la montre le contrôle via un curseur sur l’écran.

Les commandes gestuelles

Le fait de commander des appareils par les gestes n’est pas une nouveauté. Par exemple, le Double Tap d’Apple permettant de contrôler la Series 9 est une extension de sa fonction AssistiveTouch. Mais la technologie de Doublepoint permettra aux utilisateurs d’attribuer des micro-gestes à n’importe quel appareil fonctionnant avec le logiciel smartwatch d’Android.

C’est pourquoi, il a vraiment été intéressant de voir que cette smartwatch a pu naviguer sur la plateforme Netflix sur un iPad en joignant les doigts l’un contre l’autre. C’est comme une souris que l’on peut porter en permanence à son poignet. Mais c’est aux développeurs et aux concepteurs d’applications de décider quels petits gestes serviront réellement à manipuler des appareils.

Naviguer sur Netflix avec ses doigts, un rêve devenant réalité

Il est à préciser que lors de la démonstration se rapportant à l’utilisation de cette montre connectée permettant de naviguer sur Netflix avec ses doigts, l’appareil emploie un logiciel fonctionnant également en tandem avec le suivi des yeux et le « RayCasting« . C’est pour simplifier la navigation sur l’écran d’un casque.

Avec la montée en puissance de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, l’avenir de l’informatique personnelle passe de plus en plus par l’absence de clavier et de souris. En utilisant des gestes pour réaliser des actions, cela devient plus facile d’être plus rapide.

Développement de cette technologie

Le logiciel servant à naviguer sur Netflix avec ses doigts n’est encore qu’à un stade expérimental. Il sera mis à la disposition des développeurs au cours du premier semestre de cette année. Ce qui veut dire que des modifications sont encore susceptibles d’être apportées. De ce fait, cette technologie n’arrivera pas encore sur la montre que vous portez en ce moment même. Mais il y a de l’élan.

Un partenariat avec le fabricant de puces Qualcomm ouvre la voie à l’apparition du logiciel sur un plus grand nombre d’appareils.