Les montres connectées bientôt remplacées par les boucles d’oreilles ?

Des chercheurs de l’université de Washington ont mis au point les Thermal Earring. Il s’agit d’une technologie portable sans fil de la taille et du poids d’un petit trombone. Et une fois transformer en boucles d’oreilles, cela a les mêmes fonctions qu’une montre connectée.

Ce petit appareil peut surveiller la température corporelle de l’utilisateur, les signes de stress, l’exercice et l’alimentation et l’ovulation. Mais comment cela fonctionne ?

Les boucles d’oreilles connectées Thermal Earring

La boucle d’oreille thermique intelligente dénommée Thermal Earring est un prototype. Avec une autonomie de 28 jours, ce dispositif portable se compose de deux parties. La première un capteur de température doté d’un clip magnétique qui se fixe à l’oreille de l’utilisateur. Et l’autre un capteur suspendu sous l’oreille qui détecte et estime la température ambiante.

Ces deux capteurs fonctionnent ensemble. Ce qui fait que ces boucles d’oreilles connectées peuvent analyser et détecter les températures internes et externes de l’utilisateur. Les concepteurs de l’université de Washington à l’origine de cette invention sont nombreux. Ils se nomment Qiuyue Shirley Xue, Yujia Liu, Joseph Breda, Mustafa Springston, Vikram Iyer et Shwetak Patel. Et en demandant à six utilisateurs de porter le dispositif pour l’étuder, ils sont parvenus à des résultats positifs.

Une invention aussi efficace qu’une montre connectée

Les expériences menées ont démontré que cet appareil est aussi performant qu’une smartwatch. En plus de la détection de la température de la peau, ces boucles d’oreilles connectées ont le potentiel de surveiller les signes de stress, l’alimentation, l’exercice physique et même l’ovulation.

Les chercheurs ont alors publié leurs résultats le 12 janvier 2024 dans la revue Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable, and Ubiquitous Technologies. Mais une question se pose. Pourquoi avoir choisi des boucles d’oreilles comme support d’invention ?

C’est parce qu’il s’agit d’un choix délibéré. Il s’avère que la détection de la température de la peau sur le lobe, plutôt que sur la main ou le poignet, est beaucoup plus précise. Cela a également permis de faire pendre une partie du capteur. De cette manière, il a été possible de séparer la température ambiante de la température cutanée.

Les montres connectées peuvent être encombrantes. Mais la taille de ces boucles d’oreilles connectées peut les compenser en termes de portabilité.

Une invention qui s’est révélée être un défi

Par contre, les chercheurs ont également relevé le défi de rendre ses boucles suffisamment robustes. De plus, il a fallu bien étudier son temps de batterie afin que l’appareil fonctionne durant une durée déterminée. Ce fut délicat.

Mais au final, c’est une réussite. Tout en faisant de la place pour une puce Bluetooth, une batterie, deux capteurs de température et une antenne, le tout marche correctement.

Ses concepteurs ont alors conçu de superbes boucles d’oreilles connectées de surveillance de la santé. Capables de détecter les changements de température du corps à l’intérieur et non plus seulement à l’extérieur, elles sont vraiment comparables à des smartwatch. Elles relèvent la température, transmettent les données par Bluetooth et se mettent en veille profonde dès qu’elles ont terminé leur travail afin d’économiser de l’énergie.

Dans un avenir proche, cette invention n’est peut-être pas encore commercialisable, car elle doit être perfectionnée. Mais il est possible de la rendre encore plus utile. Les chercheurs prévoient notamment d’y intégrer le suivi de la fréquence cardiaque. Ce qui fait que le public devra encore patienter avant de porter ces boucles.