Comment promouvoir votre marque sur Instagram efficacement ?

Les réseaux sociaux sont considérés comme l’un des moyens les plus efficaces et les plus rentables de promouvoir tout type d’entreprise, qu’elle soit en ligne ou non.

Le seul problème est que très peu de gens savent les utiliser correctement et finissent par être déçus des résultats qu’ils obtiennent. C’est souvent parce qu’ils ont supposé qu’ils pouvaient simplement publier quelques photos et laisser l’algorithme faire le reste, mais il y a beaucoup plus de travail qui devrait être consacré à une campagne publicitaire Instagram si vous espérez la réussite. Jetons un coup d’œil à la bonne façon de faire de la publicité pour votre marque sur Instagram.

Commencez avec de Bonnes Photos

Tout commence et se termine avec le contenu visuel sur Instagram, donc, vous devez d’abord vous assurer que vous utilisez les meilleures photos possibles.

Si vous le pouvez, faites prendre toutes vos photos par un professionnel ou utilisez un appareil photo et un équipement professionnel. Si c’est hors de votre budget, Instagram dispose de nombreux outils qui vous permettront d’améliorer vos photos. Vous devez vous assurer que le matériel source est suffisamment bon pour être amélioré à un niveau professionnel, cependant, et, si vous allez utiliser un appareil photo mobile, il doit produire de bonnes images.

Vous devez également faire très attention à la façon dont vous séquencez vos images et vous assurer que votre page est cohérente. Si vous mettez en place un mélange d’images de produits et de personnes, essayez d’avoir une série d’images de produits suivies d’une image humaine. Assurez-vous de maintenir les mêmes intervalles entre vos images de produits et les images non reliés aux produits pour donner à votre page un aspect plus professionnel et bien organisé.

Publier Des Vidéos de Haute Qualité

Le contenu vidéo obtient le plus d’engagement sur Instagram. Vous pouvez l’utiliser pour promouvoir votre marque, mais ne coupez pas les coins ronds.

La plupart des caméras mobiles ne peuvent pas produire le niveau de qualité vidéo nécessaire pour avoir l’air professionnel sur Instagram. Assurez-vous de ne publier que du contenu filmé par des professionnels à l’aide d’un appareil photo reflex numérique, avec de l’équipement audio de grande qualité, et un bon éclairage. Vous pouvez également ajouter quelques effets spéciaux si nécessaire pour rendre le contenu plus intéressant, mais n’en faites pas trop.

Utilisez Les Instagram Stories

Les stories Instagram sont l’un des outils les plus puissants pour les personnes qui souhaitent promouvoir leurs marques sur la plateforme. Ils vous permettent de vous connecter et de vous engager avec le public à un tout autre niveau, et même d’inciter votre audience à agir. Vous pouvez utiliser des stories pour promouvoir de nouveaux produits, des offres spéciales, ou pour mener des enquêtes. Ou vous pouvez les utiliser simplement pour divertir votre public et établir une connexion plus forte avec lui.

Vous pouvez également utiliser les stories Instagram pour faire des annonces, poster des comptes à rebours pour des événements spéciaux, ou poser des questions.

Si vous passez régulièrement en direct pour répondre à des questions, les stories peuvent être utilisées pour annoncer ou rappeler aux gens que vous allez passer en direct et quand. Les stories fonctionnent très bien pour annoncer des concours ou simplement publier des liens. Examinez donc toutes les façons dont vous pourriez utiliser les stories pour votre entreprise et utilisez un bon mélange de contenu pour garder votre public engagé.

Si vous souhaitez faire passer vos stories au niveau supérieur, vous pouvez consulter les outils de conception Instagram d’Adobe. Vous pouvez créer des stories professionnelles avec des animations qui attireront l’attention de vos spectateurs et qui les poussent à y réagir.

Soyez un Membre Actif de la Communauté

Trop de marques commettent l’erreur d’utiliser Instagram uniquement à des fins de promotion. Bien que vous ne pouvez pas utiliser le même ton que sur votre compte personnel, vous devriez quand même essayer de vous impliquer activement dans les discussions avec votre audience. Engagez des discussions avec votre public tout en gardant un ton professionnel. Répondez aux questions, donnez des éclaircissements, et maintenez l’intérêt de vos abonnés. Vous devriez également suivre d’autres personnes, même si elles semblent être en concurrence avec vous.

Afficher des Témoignages

Les médias sociaux et la preuve sociale vont de pair, et vos publications Instagram sont un excellent endroit pour montrer des témoignages de clients ou d’influenceurs. Afficher un lien vers une critique d’influenceur ou un article sur votre produit pourrait également attirer beaucoup d’attention. Les témoignages vous permettront de présenter les avantages d’un produit sans paraître biaisés, ce qui vous permettra d’établir un lien de confiance avec votre public.

Analysez vos Résultats avec de Bon Outils

Vous ne pouvez avoir une stratégie de promotion Instagram sérieuse sans surveiller vos résultats et savoir ce qui fonctionne. C’est pourquoi vous devez vous procurer quelques outils et apprendre à les utiliser avant même de commencer à promouvoir votre marque.

Les outils d’analyse comme Hootsuite, par exemple, vous permettront non seulement de savoir combien de personnes consultent vos messages, mais aussi leurs actions et engagements avec le contenu.

Une autre chose que Hootsuite vous permettra de faire est de savoir quand votre marque est mentionnée sur votre chaîne ou ailleurs et de répondre aux questions ou préoccupations des utilisateurs. Ces outils vous permettent également de partager facilement des rapports entre membres de votre équipe et d’obtenir des informations sur tous vos canaux de médias sociaux en un seul endroit.

Suivez les tendances

Vous devez également être au courant des tendances sur la plateforme afin de pouvoir les utiliser à votre avantage. La plupart des entreprises publient du contenu thématique durant la période des fêtes, par exemple. Cela leur permet de tirer parti des sujets tendance et d’obtenir plus de visibilité. Donc, si vous le pouvez, essayez d’utiliser les actualités ou les sujets chauds comme moyen de présenter votre marque s’il y a une certaine cohérence avec elle.

Conclusion

Ces conseils vous permettront de tirer le meilleur parti d’Instagram en tant que plateforme promotionnelle. N’oubliez pas, cependant, que votre premier objectif doit être d’établir une véritable connexion avec votre public.