Arrivée imminente : la OnePlus Watch 2 en version cellulaire

Alors que la OnePlus Watch 2 est une montre connectée relativement récente sortie par la marque un autre modèle est en prévision. Il s'agit de la version cellulaire de la OnePlus Watch 2.

Celui-ci porte le numéro de modèle OPWW234. Il pourrait faire ses débuts en Chine le 27 juin 2024 et il s'avère qu'il sera doté d'une connectivité LTE et de bien d'autres options. Voici ce qu'il a à dire sur le sujet.

OnePlus Watch 2 version cellulaire, un design inchangé mais des options en plus

Selon les rumeurs, la version cellulaire du OnePlus Watch 2 ressemble beaucoup au modèle précédent, mais présente des améliorations mineures. Vous aurez droit à une échelle tachymétrique sur la lunette circulaire. Cette option est traditionnellement présente sur les montres-bracelets haut de gamme. Et vous pourrez désormais répondre directement aux personnes qui vous téléphonent, via votre poignet.

Outre le numéro de modèle légèrement différent repéré, le listing TENAA révèle également une image de cette tocante digitale mystère. Cette smartwatch se distingue à peine de la OnePlus Watch 2 au niveau du design. Il y a deux boutons physiques sur le côté droit, ainsi qu'un écran circulaire.

Sinon, des spéculations mentionnent que cette montre connectée pourrait être commercialisée sous le nom de OnePlus Watch 3 sur certains marchés. Mais il n'y a aucune preuve pour étayer cette théorie à l'heure actuelle.

Une montre connectée d'abord dédiée au marché chinois

La smartwatch a été lancée sur les marchés mondiaux en début d'année. La Chine n'a pas été incluse dans cette liste. Il est donc logique que la société lance la version cellulaire de la OnePlus Watch 2 dans son pays d'origine. Mais quelques changements mineurs mais perceptibles seront apportés à ce modèle.

Il est possible que OnePlus réédite ce wearable sous le nom de OnePlus Watch 2 LTE ou quelque chose de ce genre sur certains marchés. Pour l'instant, on ne sait pas si cette variante particulière sera disponible dans le monde entier. Sinon, il est possible qu'elle restera exclusive à la Chine et aux pays voisins.

L'un des principaux changements révélés par le listing de la TENAA est la prise en charge de la connectivité cellulaire (LTE). Puis, cet appareil sera pourvu d'une puce SIM prenant en charge les opérateurs locaux tels que China Unicom, China Telecom et China Mobile. De plus, la smartwatch utilisera la même batterie de 500mAh que la OnePlus Watch 2 originale.

Des fonctionnalités ajoutées à une smartwatch déjà très performante

Alors que la version non cellulaire de la OnePlus Watch 2 est dès lors dotée de fonctionnalités avancées, ces améliorations sont bienvenues. La montre connectée fonctionnant sous Wear OS sera donc plus performante.

Le propriétaire de ce modèle pourra non seulement se connecter sur Google Home, YouTube Music et Google Maps. Mais il ne sera plus nécessaire d'être forcément connecté à un réseau WiFi pour en profiter. La puce SIM qui sera dedans peut permettre au porteur de se connecter quel que soit l'endroit où il se trouve en Chine.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn