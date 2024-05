Avec cette nouvelle appli made in France, laissez définitivement tomber Google Maps !

Vous êtes à la recherche d'une appli avec les mêmes fonctionnalités que Google Maps ? Cette dernière fera certainement votre bonheur, d'autant plus qu'elle est Made in France !

L'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) a récemment lancé une nouvelle application de cartographie, la « Cartes IGN ». Cette dernière se positionne comme une alternative à l'appli Google Maps avec ses petits plus ! Bien que l'IGN soit conscient de la difficulté de concurrencer les géants d'Internet en matière d'applis cartographiques, elle souhaite toutefois nous proposer une autre philosophie de carte. Ce qui permet certainement de faire toute la différence !

Cartes IGN vs Google Maps, une autre philosophie en matière de cartographie !

Si l'appli « Cartes IGN » se positionne en tant qu'alternative à Google Maps, c'est qu'elle va bien au-delà d'une simple cartographie classique. En effet, cette dernière permet de comprendre l'évolution du paysage français. Vous pouvez l'utiliser pour comparer les cartes historiques avec les cartes actuelles, notamment les changements survenus entre 1950 et aujourd'hui.

L'appli « Cartes IGN » offre des informations cadastrales, comme la date de construction d'un immeuble, le nombre de population dans une commune ou encore la nature d'une plage. Vienne s'ajouter à cela le côté interactif de la carte qui fournisse des informations ultra détaillées.

Vous pouvez ainsi consulter des lieux et obtenir toutes les informations utiles pour mieux organiser votre trajet. Il faut croire que les « Cartes IGN » ont pour objectif de « lever le voile sur 90% du territoire qui ne sont pas répertoriés sur d'autres appli telles que Google Maps.

Quelles sont les fonctionnalités des Cartes IGN et qui répondent aux besoins des utilisateurs ?

Cette appli qui rivalise à Google Maps propose des calculs d'itinéraires pour les piétons et les automobilistes, avec des informations détaillées sur le profil altimétrique pour les trajets à pied. Les utilisateurs peuvent tracer des itinéraires, point par point, qu'ils suivent ou non les routes suggérées par l'appli.

Qui plus est, l'application « Cartes IGN » peut être utilisée pour diverses activités. Par exemple, si vous souhaitez organiser une randonnée, cette appli permet de lire le relief et de comprendre les formes générales du terrain grâce aux courbes de niveau. Elle peut également être utilisée pour des activités plus urbaines, comme la consultation des informations du cadastre.

Les utilisateurs sont également invités à enrichir les données de l'application grâce à la fonctionnalité « Signaler ». Cela permet de notifier des anomalies ou des changements sur le territoire. Ce mode de participation active encourage une communauté d'utilisateurs engagés et contribue à l'actualisation constante des informations disponibles. Cette appli pourra certainement rivaliser à Google Maps pour un trajet beaucoup plus personnifié et une expérience beaucoup plus immersive !

