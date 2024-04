Ces trois nouvelles fonctionnalités gratuites sont maintenant sur la meilleure montre de Polar

La marque de trackers de fitness Polar a apporté une nouvelle mise à jour du micrologiciel à sa meilleure montre de course à pied, la Vantage V3. Celle-ci est désormais dotée de fonctionnalités rendant cette montre connectée de chez Polar encore plus fantastique !

Vous pouvez l'installer dès maintenant et mettre votre montre à la page à l'aide de l'application mobile Flow ou via un ordinateur à l'aide de FlowSync.Â

La Polar Vantage V3 recevra des fonctionnalités venant de la Grit X2 Pro

Récemment, il s'avère que la Polar Vantage V3 recevra certaines des fonctions de la Grit X2 Pro grâce à une nouvelle mise à jour du micrologiciel (version 2.0.19).

Bien que cette montre connectée de sport semble déjà être un produit de premier choix pour vos entraînements, la mise à jour du firmware renforcera encore plus les capacités de ce modèle. L'ajout de trois nouvelles fonctionnalités concerne justement la prise des mesures d'entraînement pour un certain nombre de sports de plein air.

·     Vous disposerez alors d'un meilleur relevé de la vitesse verticale. C'est une fonction qui calcule les mètres/pieds montés ou descendus par minute.

·     La VAM est la deuxième mesure avancée. Elle mesure votre vitesse d'ascension moyenne par heure en mètres verticaux.

·     La troisième fonction d'entraînement est la vitesse 3D. C'est elle qui prend en compte les données des mouvements verticaux et horizontaux que vous faites. De cette manière, la montre peut mesurer votre vitesse avec plus de précision.

Une mise à jour qui vous permettra de mieux gérer votre Polar Vantage V3

En plus des trois fonctionnalités citées ci-dessus, la mise à jour du micrologiciel améliorera la navigation de la Polar Vantage V3. La précision de la fréquence cardiaque optique (OHR) sera plus poussée. Et la compatibilité avec les applications tierces sera meilleure.

De plus, vous disposerez de la fonction de retraçage des étapes Breadcrumb Trails, la synchronisation de vos itinéraires Komoot et Strava avec Polar Flow. Et en plus de tout cela, l'actualisation de l'algorithme OHR vous sera possible. Les utilisateurs actuels de Polar ont ainsi la possibilité de tester les nouveaux outils du Grit X Pro sans avoir à acheter un modèle entièrement nouveau.

Il est commode que Polar ait lancé son nouveau firmware en même temps que le processus d'expédition du Grit X2 Pro. Mais s'agit-il d'une manœuvre intentionnelle ?

Déploiement récent de cette mise à jour Polar : coïncidence ou stratégie ?

La semaine dernière, Polar a publié un communiqué annonçant le report de l'expédition des pré-commandes du Grit X2 Pro à cette semaine du 8 au 12 avril. La marque a alors expliqué que cette décision était due au fait que son micrologiciel était en phase finale de développement.

Il est en effet possible que le firmware sous-développé ait été la cause du retard de livraison. Mais en interrompant le processus de livraison, Polar a eu le temps de peaufiner son nouveau firmware et l'application de ces nouvelles fonctionnalités avancées sur la V3. De plus, la marque a eu le temps de repenser sa stratégie de distribution.

Partager l'article :



LinkedIn