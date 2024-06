L’Apple Watch s’apprête à recevoir un widget de traduction

Lors de la conférence annuelle d'Apple WWDC 2024 qui s'est déroulée il y a peu, il était clair que l'IA était le grand thème abordé. Et il s'avère que de nombreuses nouveautés ont désormais été apportées aux produits de la marque. Mais parmi celles-ci, le Widget Traduction de l'Apple Watch Series 9 et de l'Ultra 2 s'est démarqué.

Une traduction quasiment instantanée en mode connecté via l'Apple Watch

La marque Apple jouit d'une réputation de haute qualité pour ses produits mobiles. Cela comprend les téléphones, les smartwatch et les tablettes. Son système Watch OS est également une source de fierté pour l'entreprise. Tout comme c'est un moyen d'impressionner ses clients actuels et potentiels.

Mais aujourd'hui, Apple fait de nouveau parler d'eux grâce à l'IA. Les utilisateurs aimant employer l'IA linguistique sont notamment visés s'ils emploient souvent leurs montres Apple. Le Widget traduction a été amélioré sur la Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2.

Comme l'explique le récent guide professionnel de Slator sur l'IA linguistique, tous les consommateurs utilisent déjà l'IA linguistique. C'est le cas lorsqu'ils traduisent des documents ou des phrases sur des sites web. C'est également le cas lorsqu'on sous-titre des vidéos de courte durée et qu'on génère du texte. Il est donc plus pratique de disposer maintenant de ce service à son poignet.

Les utilisateurs peuvent ouvrir la « nouvelle application Translate » sur une montre connectée Apple. Ils peuvent alors utiliser des modèles d'apprentissage automatique pour la reconnaissance vocale et la traduction.

Il suffit aujourd'hui de dicter ce que voulez faire traduire par l'application pour voir et entendre directement la réponse. Lors de la démonstration de cette fonction, la montre présentée dans la vidéo a traduit un texte de l'anglais au coréen.

Une application très pratique

Le widget Translate ou Traduction de l'Apple Watch peut s'activer lorsque vous vous trouvez dans un nouvel endroit. Il est encore assez difficile de dire comment cela est déterminé. Mais il se peut que votre smartwatch soit désormais en mesure d'analyser vos coordonnées GPS, le bruit de fond ou des paroles autour de vous afin de traduire.

Vu que l'Apple Watch, se trouve à votre poignet, vous pouvez avoir des interactions rapides et significatives directes. Ce sera de loin le moyen le plus facile de traduire en déplacement lors d'un voyage. Ce qui vous permet de rester connecté au monde qui vous entoure et aux personnes qui vous sont chères. C'est ce qu'a déclaré David Clark, directeur principal de l'ingénierie watchOS, lors de la conférence.

Une innovation qui aura du succès

Il faudra peut-être un peu de temps à Apple pour mesurer le succès de son nouveau widget Translate pour Watch OS. Mais certains observateurs ont déjà partagé leur enthousiasme pour le développement de cette fonction. La keynote du 10 juin 2024, qui a duré près de deux heures, a abordé une série de nouveaux développements, mais cette innovation a été l'une des plus marquantes.

Si, les tablettes, les smartphones et les montres d'Apple sont pratiquement en première ligne pour tester l'IA linguistique orientée vers le consommateur. Mais comme il est plus facile de pouvoir se fier à sa smartwatch, le Widget Traduction sur l'Apple Watch accroîtra la popularité de ce produit.

